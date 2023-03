Para el ELN dejar las armas es un tema "incierto y no muy cercano": Otty Patiño

Luego de que se acordara una nueva agenda de diálogos con el ELN, el jefe de la delegación de paz del Gobierno, Otty Patiño, aseguró que la dejación de las armas aún es un tema "lejano" para esta guerrilla. Así, uno de los puntos más espinosos que contempla la negociación es "la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN ".



El diálogo entre el Gobierno y la guerrilla está avanzando y luego del cierre del segundo ciclo de conversaciones en Ciudad de México, se conoció la hoja de ruta con la que avanzará la negociación de ahora en adelante.



No obstante, temas como el cese al fuego y la misma dejación de las armas por parte de esta guerrilla continúan generando incertidumbre. Frente a esto, el jefe de negociación de paz del Gobierno aseguró que "como toda guerrilla el ELN ha basado su protección en las armas, y el tema de dejarlas en un futuro es incierto y no muy cercano”.



Aunque Patiño no dejó claro cómo se abordara este punto, aseguró que como cualquier proceso de paz debe terminar en "una dejación de armas, que las armas se vuelvan inútiles para proteger su su vida. Para el desarrollo de la política lo que inadmisible es que lo hagan con el fusil al hombro. Eso está totalmente descartado”.



Estos diálogos entre el Gobierno y el ELN continuarán en un tercer ciclo que se llevará a cabo en La Habana, Cuba, donde se discutirán las condiciones para llegar a un cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil en este proceso.



Los puntos de la nueva agenda

El primer punto se centró en la participación de la sociedad en la construcción de la paz, allí se acordaron ejes como la definición de sujetos sociales y actores políticos para definir los principales problemas que aquejan a la población colombiana.



El segundo fue definido como democracia para la paz y consiste puntualmente en el diálogo con los actores que fueron convocados para buscar la consolidación de los acuerdos, la toma de decisiones e identificar como darle solución a las problemáticas que puedan surgir.



El tercero consiste en lograr ejecutar transformaciones para la paz y allí se definirán las políticas y estrategias que permitirán mejorar la vida de las poblaciones con equidad y justicia social. El cuarto punto está destinado para las víctimas y reconocer sus derechos y afectaciones que pudieron tener.



El quinto punto, y tal vez uno de los más relevantes, es la definición del fin del conflicto armado y erradicación de la violencia política. Aquí se definirá que tipo de tratamiento que tendrá el ELN.