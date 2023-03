Danis Rentería y Elmer Montaña, dos 'fichas' del Pacto Histórico, hablan cara a cara sobre su aspiración a la Alcaldía

Danis Rentería, exsecretario de Paz y Reconciliación de Cali, y el exfiscal Elmer Montaña aspiran a que la coalición que llevó a Gustavo Petro a la butaca presidencial los escoja como su candidato para aspirar al primer cargo de la ciudad. Los abogados se enfrentan cara a cara para defender sus propuestas para la capital del Valle.



El País: ¿Por qué vuelve a aspirar a la Alcaldía?

Danis Rentería (D.R.): No es volver, es la continuidad de un gran proyecto que se viene construyendo desde 2019 en el que estamos avanzando, construyendo una agenda social y de reconciliación para proponerle a la ciudadanía caleña. Por eso estamos en esta gran tarea, en este compromiso y en el proyecto para seguir avanzando.



El País: ¿Por decidió aspirar a la Alcaldía?



Elmer Montaña (E.M.): Desde el 2011 vengo trabajando en contra de la corrupción. En esta Alcaldía encontré una corrupción desbordante: denunciamos al Alcalde, a la Secretaria de Vivienda, al Personero de Cali, hay denuncias que comprometen al anterior Secretario de Seguridad, destapamos la podredumbre en la imprenta departamental. Todo eso llevó a que unos amigos me hicieran reflexionar sobre qué más podría hacer y no veo en la ciudad quién tome las banderas del Pacto Histórico para hacer lo que Gustavo Petro prometió. Me parece una gran oportunidad para que esas denuncias y la reflexión sobre lo que pasa en la ciudad se materialice en acciones mías a favor de Cali y puedo hacerlo.



El País: ¿Por qué dice que es del Frente Amplio y no del Pacto Histórico?



D.R.: Participé de las coaliciones que llevaron al Gobierno Nacional, que hicieron parte del frente por la Paz y la democracia y aspiramos liderar ese proceso aquí en Cali. En nuestra agenda está el compromiso de reconciliar la ciudad, por eso hablamos del Frente Amplio, no podemos hablar de un partido o coalición y excluir a otros, porque no seríamos coherentes con lo que le proponemos a la ciudad.



El País: ¿Se considera un ‘pura sangre’ del Pacto Histórico?



E.M.: Me metí al Pacto el año pasado a través del movimiento Todos Somos Colombia, que dirige la senadora Clara López, y me propusieron para la Alcaldía de Cali, también, cuento con el aval de la UP. Después, había que inscribir unas precandidaturas para que resolvamos cómo vamos a hacer con los candidatos, si se van a elegir a través de una consulta, una encuesta o un acuerdo político.



El País: ¿Cómo combatir la inseguridad en la ciudad?



D.R.: Estamos trabajamos en nuestra propuesta de seguridad humana, no comparto la tesis de más policía o militarizar la ciudad. Hay un problema estructural que debemos abordar con más inclusión, oportunidades y educación para los sectores vulnerables. Los estudios demuestran que donde se concentra la mayor cantidad de homicidios es en la Comuna 13, 14 y 15, cuando sumamos la población, está alrededor de 450 mil personas y la tasa de desempleo es del 18%, además, en las oportunidades de estudio encontramos la tasa de escolaridad más baja de la ciudad. Esos son los problemas que planteamos combatir.



E.M.: Tenemos una ciudad en donde hay pérdida de confianza y eso genera la pérdida del respeto en la institucionalidad y en las normas, todo eso se conjuga para mostrar una ciudad insegura, afectada por la pobreza extrema, la exclusión y se deberá pensar en la seguridad con toda su complejidad, porque cuando hablamos de solucionarla escuchamos que dicen: aumento de pie de fuerza, cámaras de seguridad para la policía, motocicletas. Sin embargo, nosotros nos referimos a los problemas de seguridad multicausal, pero cuando vamos a resolverlo lo vuelven unicausal, por eso estamos pensando en una estrategia de integralidad para resolver esos problemas.



El País: Usted estuvo en la Administración de Jorge Iván Ospina, ¿es su amigo político?



D.R.: Hice parte de la administración, tengo un profundo respeto por lo público y por los funcionarios, quienes fueron mis compañeros, pero no he hecho parte de la organización política de Jorge Iván Ospina, en el 2020 el Alcalde me invitó como ciudadano, como me imagino que ha invitado a muchos más, a ser parte de su gobierno para trabajar por la ciudad, y me siento muy contento de haber participado en la tarea que me designaron en momentos tan difíciles como fue afrontar una pandemia y el estallido social, donde dimos una gran batalla para salvaguardar la vida de los caleños. Esa fue mi tarea, pero no me vincula a la organización política de él ni significa que yo sea su candidato.



El País: Varios precandidatos tienen como discurso rechazar el Gobierno de Ospina, ¿eso es suficiente para obtener votos?



E.M.: Ahora se puso de moda atacar a Ospina, incluso muchos han hablado de denuncias que nunca he visto que se hayan materializado ante la Fiscalía. Es muy fácil salir a los medios de comunicación y denunciar y dejar las cosas hasta ahí. Pero hay que hacer el ejercicio de demostrarle a los caleños que los gravísimos problemas que atravesamos por la corrupción, la inseguridad y la educación, es porque hay una mala gestión.





El País: Hay una discusión alrededor de si Tulio Gómez estaría inhabilitado o no para aspirar a la Alcaldía, ¿cómo ve ese caso?



D. R.: Todo precandidato que aspire tiene que ser claro, honesto y transparente con la ciudad. Esperamos que si esa información es verídica y se da esa circunstancia, Tulio Gómez pueda demostrarle a los caleños que no está inhabilitado, que no ha firmado ese contrato del que se habla o que eso no lo inhabilita para participar en un proceso democrático. En estos casos debe haber responsabilidad moral y transparencia por parte del candidato, él mismo debe decirle a la ciudadanía cuál es su verdadera situación jurídica.



E.M.: Las personas que no tengan inhabilidades o impedimentos legales tienen todo el derecho de aspirar a la Alcaldía de Cali, pero quienes los tengan tienen que resolverlos, porque pueden dar lugar a demandas. En el caso de que salga una persona electa y después se sepa que no podía aspirar al cargo, sería muy trágico para la ciudad, porque esperamos salir adelante de toda esta situación tan grave que estamos pasando para superar la crisis.





El País: Usted se distancia de Ospina, pero mucho lo relacionan a él con el Gobierno Petro. ¿Qué opina?



D.R.: Lo que el Gobierno Nacional propone no es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista y esa es la propuesta que adelantamos aquí en Cali, por eso estamos haciendo el llamado a que podamos tener ese Frente Amplio con todos los sectores de la sociedad para sacar a nuestra ciudad del atolladero en el que se encuentra. Estamos seguros de que vamos a hacer en Cali un gobierno progresista donde nuestra mayor tarea es reconciliar a los caleños para salvaguardar la vida de todos y todas. Si nosotros logramos ese gran propósito, esta sería una ciudad diferente y ya no la veríamos como que es de izquierda o de derecha, sino que es progresista.



E.M.: Cualquier persona medianamente informada sabe que Jorge Iván Ospina no llegó a la alcaldía de manos del Pacto Histórico, porque en esa época no existía. Ospina fue alcalde gracias al apoyo del Partido Verde y logró estas dos alcaldías, con el apoyo de Juan Carlos Martínez, un excélebre parapolítico de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle y sancionado por corrupción. También tuvo el apoyo de Dilian Francisca Toro, además del de Álvaro Uribe, porque Ospina le recibió apoyos a todo el mundo, le vendió el alma al diablo. Y no me vengan con que es progresista o de izquierda solo porque es hijo de Iván Marino Ospina.



El País: ¿Cree que es posible que sea una mujer quien suceda a Jorge Iván Ospina?



D.R.: Me alegra enormemente la participación de estas siete mujeres valiosas, a algunas de ellas las conozco, sé de sus capacidades, lo inteligente que son y aplaudo que se dé la oportunidad de que en el debate político estemos contando con un número tan importante de mujeres y que hagan parte de este proceso preelectoral, porque la política de nuestra ciudad ha sido machista en cuanto a su participación. Eso demuestra la lucha, la fuerza, el avance y el camino que hoy las propias mujeres se están abriendo sin esperar a que los hombres les brinden oportunidades para llegar a estos espacios de poder y de gobernabilidad. Me alegra mucho, porque estoy seguro de que su participación va a enriquecer el debate democrático y nos va a permitir, sobre todo a los hombres, tener una mirada más amplia de lo que es la política global e inclusiva.



E.M.: Saludo que haya candidatas para la alcaldía, me parecen personas muy ilustres para la ciudad, unas con una historia distinta a las otras, pero por supuesto que honran el debate electoral. Hay que comenzar con las discusiones serias sobre los problemas de la ciudad, ver cómo los abordan, porque esperar a que elijamos a alguien por su condición de mujer, de negro o de mestizo me parece que no es la lógica que se debe manejar en un proceso electoral. Por supuesto honran el listado de candidatos, eso va a permitir que tengamos un debate serio y respetuoso. Cali está desunida y fracturada, pero la ciudad es una sola, aquí el alcalde no va a gobernar para blancos o negros, sino que lo va a hacer para todos y todas.