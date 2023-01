¿Será posible? Proyecto de ley buscaría sacar del mercado aplicaciones móviles de transporte

El tema de las aplicaciones móviles y su regulación tiene un nuevo capitulo por cuenta de un proyecto de ley que, presuntamente, buscaría sacar del mercado a estas plataformas, según Alianza In, gremio que agrupa a gran cantidad de estas apps y que, asegura, podría afectar los ingresos de más de 100.000 conductores.



De acuerdo con el gremio, la Superintendencia de Transporte alista un proyecto de ley que sería presentado al Congreso de la República en los próximos días, cuando este entre en sesión nuevamente en febrero, y que ya va por su tercer borrador.



En estimaciones de Alianza In, serían más de 100.000 conductores los que verían afectados sus ingresos por cuenta del nuevo proyecto que se cocina. Además, el gremio lanzó una serie de preocupaciones en caso de que se dé luz verde a su aprobación.

En primera medida, la aprobación del proyecto, según Alianza In, anuncia una serie de bloqueos en la web a las aplicaciones de transporte móviles mediante procedimientos administrativos y podrían presentarse inmovilizaciones prolongadas a los vehículos de conductores que utilicen la plataforma. Estas inmovilizaciones serían por un periodo de uno a tres meses y, además, se establecerían multas de hasta $10 millones para los usuarios de las mismas.



Por otra parte, el gremio, basándose en un estudio de Fedesarrollo, señaló que sin la existencia de estas apps 44% de los conductores estaría sin trabajo. "Según la percepción de los encuestados, si estas plataformas no operaran en Colombia, 44% estaría desocupado, 32% tendría otro trabajo independiente y 14% tendría empleo formal. Las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan 0,7% de la población económicamente activa y generan 0,23% del PIB. Todo esto sería borrado de un plumazo por esta contrarreforma social", añade el gremio de la mano con los datos de Fedesarrollo.



En un tercer punto, aseguran que esta medida iría en contra de la postura del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien ha señalado en repetidas ocasiones que la regulación de estas compañías es un asunto importante en la agenda de Gobierno; sin embargo, "el borrador el proyecto de ley apunta justamente en sentido contrario".



En un último punto, el gremio asegura que el proyecto propone una "violación flagrante al principio de neutralidad de red, que le prohíbe a los gobiernos restringir los contenidos de internet". Aseguran, además, que el principio mencionado es de carácter internacional y que también está previsto en el ordenamiento jurídico local. "Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el bloqueo de Uber en 2019, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, por la estrecha relación existente entre la libertad de expresión y el principio de neutralidad de red", añade Alianza In.

José Daniel López, director ejecutivo de la asociación, precisó: "Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica".