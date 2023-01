Las decisiones que quedaron de la reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa

No se solicitará suspender órdenes de captura y se presentará una ley de sometimiento, son algunas de las decisiones que quedaron luego de la reunión de este lunes entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en la Casa de Nariño.



En la reunión, que inició hacia las 10:30 y se extendió por cerca de 2 horas, el Presidente y el Fiscal hablaron sobre las iniciativas de paz del Gobierno Nacional, así como de fortalecer, de manera conjunta, los mecanismo de designación de los gestores de paz que buscarán caminos de negociación con la administración de Petro.



De acuerdo con lo manifestado por el Fiscal, junto con el Mandatario llegaron a consensos que les permitirán avanzar en la búsqueda de la 'paz total', por lo cual, se determinó que el Gobierno no solicitará a la Fiscalía que se suspendan órdenes de captura, como ya lo había hecho con integrantes de algunos grupos armados. Además, explicó que se va a presentar una ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales en cuyo diseño, según detalló, la Fiscalía participará.



El Fiscal, de igual manera, contó que le manifestó a Petro su preocupación sobre los decretos de cese al fuego con determinadas organizaciones criminales puesto que, según dijo, se debe aclarar la delimitación territorial para que no se vean afectadas las operaciones militares y las labores de la Fiscalía.



Según dijo, el Presidente le aseguró que se verificarán las anotaciones que él tiene respecto a los decretos para ajustarlos a lo que se requiere. Y que, además, le manifestó que las actividades de la Fiscalía continuarán contra el narcotráfico.



Por otro lado, Barbosa anunció que, luego de las denuncias recibidas de que algunos narcos estarían pagando hasta un millón de dólares para ser nombrados gestores de paz, se llamará a declarar al comisionado de Paz, Danilo Rueda, así como al hermano del Presidente, Juan Fernando Petro.



Al respecto, el fiscal Barbosa fue enfático en que el Presidente está abierto a que se realicen todas las investigaciones necesarias para esclarecer la veracidad o no de esa denuncia, por lo cual, según recalcó, le manifestó todo el apoyo a la Fiscalía General de la Nación.



"Organizaciones y otras personas estarían desarrollando actividades ilícitas con el fin de vincular, en calidad de gestores de paz, a narcotraficantes y a personas que están solicitadas en extradición, pagando fuertes sumas de dinero", mencionó el Fiscal.