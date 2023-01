Partidos políticos, inquietos ante demora por conocer textos de reformas del Gobierno

Mientras que el presidente del Senado, Roy Barreras, urgió a las ministras de Salud y Trabajo presentar el articulado de sus proyectos, mientras que desde el conservatismo se anunció que aún no tomarán postura y esperan conocer los textos primero.



Precisamente el presidente Barreras sostuvo que “desde hace siete meses le pedí a los ministros, a las ministras anunciadas y a la ministra de Trabajo, que prepararan los textos. No tienen tiempo para estar ahora apenas afinando los textos”.



Lea además: ¿Será posible? Proyecto de ley buscaría sacar del mercado aplicaciones móviles de transporte



Barreras consideró además que “si tenemos la obligación de cumplir la directriz del presidente Petro de hacer las reformas sociales que el pueblo reclama, necesitamos que las radiquen el seis de febrero para ganarnos mes y medio porque de lo contrario, el tiempo físicamente no va a alcanzar”.



Por su parte, el presidente del Partido Conservador, senador Carlos Andrés Trujillo, anunció que la bancada se reunirá en los próximos días para empezar a tomar decisiones sobre los proyectos anunciados por el

Gobierno Nacional.



“Atendiendo los debates que se están dando en el país, el sentir colectivo de la bancada conservadora y la necesidad de evaluar de forma permanente la agenda legislativa nacional y su impacto en la calidad de vida de todos los colombianos, el Partido Conservador convoca al Directorio Nacional y a su bancada en el Congreso a un encuentro para abordar de manera conjunta posiciones frente a las reformas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro y la implicancia de éstas en el futuro del país”, indicó Trujillo.



Lea también: Procuraduría citó a exviceministra de Minas por sus denuncias contra Irene Vélez



El senador precisó además que “el Partido Conservador dejó en firme unas líneas azules que nos permiten garantizar los principios fundamentales que ha defendido nuestra colectividad y es nuestro deber revisar que las acciones del Gobierno Nacional consideren el sentir ciudadano y vayan en consonancia con los intereses colectivos de todos los colombianos, especialmente de aquellos que representamos y nos han confiado su futuro y el de su familia a través del

voto”.