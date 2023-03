Senadora Norma Hurtado cuenta detalles del acuerdo al que llegaron partidos y Petro para unificar reforma a la salud

"Los partidos Liberal, de la U y Conservador nos comprometimos a hacerle un análisis al presidente Gustavo Petro, con una propuesta basada en el mismo proyecto que presentó el Gobierno, y se cumplió”, dice Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, sobre el consenso logrado con el presidente Petro alrededor de la reforma a la salud.



Destaca que las EPS se llamarán gestoras de salud y vida ya no tendrán el poder dominante financiero del sistema de salud y que se acabará la integración vertical, pero reconoce que al proyecto todavía le faltan muchos debates en el Congreso.



“Es importante que la salud pueda llegar a los rincones más apartados del país, independientemente de quién preste el servicio”, enfatiza la congresista de la U, al explicar puntos más importantes de la iniciativa.



Le puede interesar: MinJusticia entregó detalles sobre la política de drogas que plantea el Gobierno Nacional



¿Cómo quedó el grueso de la reforma, después de consensuar la propuesta de ustedes con el presidente Petro?

​

El gran logro es la posibilidad de que los colombianos tengan derecho a la libre escogencia en cuanto a su gestor de salud y vida, su centro de atención primaria y también de sus médicos familiares o especialistas. La libre escogencia es un derecho, está en Ley 1751, y con está concertación que hemos tenido con el presidente Petro, le podemos dar tranquilidad a los colombianos. Lo segundo es que hemos podido preservar el principio de solidaridad, es decir, que el sistema sea compensado los que más ganan versus los que no tienen nada, hoy conocido como régimen subsidiado. Se compensa desde el Estado y desde los que más aportan.



¿Algún otro punto para resaltar?



Es un único aseguramiento: no habrá régimen subsidiado y régimen contributivo. Colombia tendrá un único régimen de aseguramiento, que es el que garantiza el Estado. Por otro lado, no hay igualdad cuando las mujeres del régimen contributivo pueden disfrutar de su licencia de maternidad, pero las del régimen subsidiado no. Entonces, le hemos propuesto al presidente Petro que las mujeres que no tienen cómo pagar su cotización puedan tener su licencia de maternidad. Él está hablando de muchos beneficios sociales y ese debe ser uno, que da igualdad a las mujeres. Por otro lado, también es importante que la salud pueda llegar a los rincones más apartados del país, independiente de quién preste el servicio, y así como algunas entidades se han beneficiado estando en las grandes ciudades, el sistema mismo pida que ellas presten el servicio en la Colombia más apartada, que ellas también tengan responsabilidad social en la Colombia que tiene población dispersa, pero que necesita del servicio de salud. Por último, se había presentado por parte del Gobierno un manual tarifario, pero nosotros hablamos de piso tarifario, que tiene unos valores desde los cuales se arranca, pero también reconoce la prestación del servicio que tiene tecnologías, avanza en investigación, forma a sus profesionales y tiene profesionales especializados. El país debe seguir motivando a que tengamos los mejores servicios tecnológicos, de formación y de especialización en nuestro país con ese piso tarifario. Ese es un reconocimiento a todos los profesionales de la salud y a todas las instituciones que sigan mejorando servicios en pro de garantizar la vida de los colombianos.



¿Cómo va a funcionar ese sistema mixto que, según lo convenido, regirá la salud en el país?

​

Ese es un tema que vamos a seguir puliendo en el debate que está hoy en la Comisión Séptima de la C ámara y que luego pasará a la Comisión Séptima del Senado. Ese es el detalle que merece mayor concentración del Ministerio, del Congreso, de la Presidencia y de todos los actores del sistema de salud, porque hoy tenemos una EPS pública, que es la nueva EPS, y está prestando servicio, pero también tenemos las EPS del orden del orden privado, que también prestan servicio. Hoy el sistema está, y tenemos que aprovechar la mejor experiencia de lo que hay y transformar a esa posibilidad de un sistema público, que llegue a toda la Colombia, pero que no genere obstáculos o barreras de acceso al sistema. Ese es el gran compromiso que debemos tener todos desde hoy hasta la aprobación del proyecto de ley: hacer que el modelo que finalmente quede aprobado fluya. No sería responsable decirlo porque faltan muchos debates y concertación de cómo va a ser la puerta de entrada hasta llegar a las enfermedades crónicas y a las enfermedades de alto costo, a la rehabilitación, que es la verdadera atención primaria en salud.



Le puede interesar: "Es normal que use helicóptero": senador uribista dio 'espaldarazo' a Francia Márquez



¿Qué diferencias habrá entre las EPS y las gestoras de salud y vida?



Hay dos diferencias grandes, que les deben quedar claras a todos los colombianos. Primero, no tendrán el poder dominante financiero, que ya queda en manos de la Adres, haciendo el giro directo a la red prestadora pública y privada. Segundo, se acaba la integración vertical, va a haber una progresividad en la terminación de la integración vertical, pero, teniendo en cuenta que la bandera del Presidente es el modelo predictivo de salud, también se van a involucrar en la promoción y prevención de la salud en el territorio nacional.



¿Y dónde estará la ganancia económica para las EPS?



A ellas, se les va a reconocer, por la gestión del riesgo en salud que hoy hacen, el 5 % de lo que era la UPC, que cuando se apruebe la ley se llamará unidad pércapita, y por la prestación de servicios adicionales de administración, auditoría y prestación de servicios predictivos y preventivos, tendrán su reconocimiento. Falta estimar hasta dónde ellos pueden llegar y los porcentajes que se podrían reconocer por esa actividad.



¿Los hospitales de nivel I serán ahora centros de atención primaria?



Es que hay algunas regiones del país donde no hay centros de atención primaria, pero tenemos hospitales de primer nivel. Estos hospitales tendrán que sufrir unas transformaciones que permitan la accesibilidad al sistema, pero atender las actividades de promoción y prevención y predicción de la salud. Específicamente sucederá en los municipios muy pequeños, en los de quinta y sexta categoría y en localidades distantes con población dispersa. En algunos casos, por ejemplo, esos hospitales de nivel 1 seguirán atendiendo partos, que es un tema que es de la plena importancia del Presidente y también prestarán el servicio de predicción y de promoción de la salud. Lo que más le interesa al Presidente es que los médicos salgan a buscar a la población, que se identifique con mucha antelación la enfermedad y que Colombia no se vuelva un país curativo sino un país en el que se previene la enfermedad y se puede predecir a tiempo.



¿Cuál será el papel de la Adres, que se decía que no tenía capacidad para asumir nuevas tareas?



Es una realidad, la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) hoy tiene un grupo muy reducido de equipo humano y maneja unos procesos muy precisos, por lo que primero tiene que fortalecerse en materia financiera, tecnológica y de recursos humanos, y eso tendrá una transición. Estamos esperando que, cuando la ley quede aprobada, sepamos todos cómo va a ser la transición de la Adres a ese modelo presentado por el Gobierno Nacional.



¿El Estado asumirá las deudas de las EPS que sean liquidadas?



Esa es una propuesta de los partidos Liberal, la U y Conservador: cada que hay una liquidación de una EPS, el mayor problema va para la red prestadora de servicios tanto públicas como privadas, y efectivamente hay EPS que han tenido situaciones financieras y de indicadores de salud que no les permiten hoy estar en el escenario de la prestación. Entonces, previendo esto, los tres partidos le han sugerido al Presidente que, en todo este ajuste que va a tener el sistema, la deuda de esas EPS liquidadas sea pagada a la red prestadora por parte del Gobierno Nacional. Está sobre la mesa, para el análisis y vamos a esperar qué sucede en el debate en Comisión Séptima de Cámara y Senado.



¿Y qué pasará con el talento humano, que es otro de los temas de discusión?



Desde el Partido de la U hemos llevado la bandera de dignificar el talento humano en salud, y ese tema amerita la intervención del Ministro de Hacienda. Estamos pensando que puede costar entre 1,3 y 1,5 millones de pesos al año en las entidades públicas y es importante saber cuál va a ser la contribución por parte del Gobierno Nacional para que las entidades prestadoras de servicio públicas puedan formalizar ese talento humano. Es claro para todos que no tienen la capacidad financiera, pero yo sé que, con la ayuda del Gobierno, paulatinamente se podrá formalizar al trabajador, darle mayor estabilidad y permitirles que esa conocida orden de prestación de servicios ya no los atormente cada tres o seis meses.



Le puede interesar: Ola de críticas a Petro por solicitar dinero de fondos de pensiones del extranjero



¿Queda tranquila con la forma en la que se va a financiar el proyecto?



El pasado viernes tuvimos una reunión con el Ministro de Hacienda en la que se le expusieron todas las propuestas presentadas por los tres partidos y, de una manera muy responsable, la presidenta de la U y vocera, Dilian Francisca Toro, ha pedido una mesa técnica para evaluar cada una de las fuentes, los usos y cada una de las nuevas propuestas, porque cada una implica un gasto, con el propósito de decirle a las Comisiones Séptimas del Congreso y a la plenaria cuánto va a costar la reforma, hasta dónde es su viabilidad y qué les corresponde a los entes territoriales y qué le corresponde a la Nación. Seguimos en ese análisis, pero ahora con más tranquilidad y certeza de que tenemos el acompañamiento del Ministerio de Hacienda para detallar cada una de estas fuentes y de estos usos.



¿Qué ambiente ve para esta reforma en el Congreso, cuenta con el respaldo del expresidente Gaviria?



Seguimos actuando con responsabilidad, los tres partidos nos comprometimos a hacerle un análisis al presidente Gustavo Petro, con una propuesta basada en la misma propuesta que presentó el Gobierno y así se cumplió. El expresidente César Gaviria compartió con Dilian Francisca hasta el último momento y yo sé que ella, de manera seria, responsable y con mucha ética, desde el mismo momento en que salió de Presidencia le debió haber compartido a él las apreciaciones, las concertaciones y el diálogo que tuvo con el presidente Gustavo Petro y con su equipo de trabajo. Ahora, lo que resta es trabajar en el Congreso a partir de este 16 de marzo y seguir evaluando la mejor redacción posible, para la tranquilidad de los colombianos y para garantizar la salud y el bienestar de cada uno de nosotros.