"Se le pedirán cuentas a todos los secretarios de Ospina": concejal Flower Rojas

Juan Felipe Delgado Rodriguez

“Una cosa es que haya algunos concejales que sean amigos del Alcalde, pero eso no tiene nada qué ver con que no se pueda hacer control político. A todos los secretarios se les pedirá cuentas de lo actuado y de lo que van a hacer en el futuro”.



Esta es la ‘promesa’ que hace Flower Rojas, el nuevo presidente del Cabildo caleño, que el próximo lunes comenzará su primer periodo de sesiones ordinarias de este año.

El concejal por el Partido Alianza Verde anunció que liderará varios proyectos encaminados a la reactivación económica de la ciudad.

¿Cuáles serán sus principales retos como presidente del Concejo?



Empezar a hacer un control político objetivo desde ya a todo lo que tiene que ver con el Plan de desarrollo y los 57 proyectos movilizadores. Hay unos que los secretarios deben ejecutar este año, así que vamos a preguntarles en estos dos meses qué han hecho, para no esperar a diciembre y decirles que fueron malos ejecutores.



Pienso que es nuestra obligación estar haciéndoles esa evaluación. Pero en estos dos meses desde la presidencia también me he reunido con diferentes actores y gremios de la ciudad, y con las juntas administradoras locales y Asoediles para todo lo que tiene que ver con seguridad y justicia de Cali.

¿Cómo se va a suplir la primera vicepresidencia, tras la salida del concejal Milton Castrillón?

​

El trámite normal es que se vuelva a elegir el vicepresidente. Todos los concejales deberán votar nuevamente por quien ellos piensen que debe reemplazar a Milton, en el caso de que me llegue una notificación del Consejo de Estado de que él debe dejar su curul, pero todavía no he recibido nada.

El año pasado hubo muchas críticas porque no se transmitieron muchas sesiones del Concejo. ¿Cómo van a operar este año?

​

Inicialmente vamos a seguir en virtualidad, pero creo que no voy a tener el problema del año pasado, porque estoy haciendo todo lo pertinente para comprar nuestras propias cámaras y transmitir con personal del Concejo. Si lo hacemos presencial, en el momento en que las condiciones de bioseguridad lo permitan, también serán transmitidas.

¿A qué cree que se debe la caída que el alcalde Jorge Iván Ospina ha tenido en su favorabilidad?

​

Creo que el covid afectó a todo el mundo y se tuvo que tomar medidas que no le gustan al pueblo caleño, porque son restrictivas, coartan la entrada a sitios como centros comerciales y no permiten que se pueda disfrutar de la rumba como se quiere, y muchas veces no se entiende que es para salvaguardar la vida, pero estoy seguro de que, haciendo un buen control político y con que las obras del Plan de Desarrollo se puedan empezar a ejecutar, esa percepción va a cambiar.

Pero es claro que hubo muchas críticas por el costo del alumbrado navideño y la feria virtual y se dijo que los concejales mantuvieron un silencio cómplice. ¿En su presidencia sí se va a privilegiar el control político sobre la amistad con el Alcalde?

​

Sí, claro. La independencia no la podemos perder. Una cosa es que haya algunos concejales que sean amigos del Alcalde, pero eso no tiene nada qué ver con que no se pueda hacer control político. A todos los secretarios se les pedirá cuentas de lo actuado y de lo que van a hacer, y téngalo por seguro que desde esta presidencia vamos a hacer ese control de la mejor manera.



No pueden decir que somos permisivos porque nosotros no ejecutamos obras, nosotros damos autorizaciones a la Administración Municipal para que ejecute proyectos del Plan de Desarrollo y les pedimos cuentas a los que hacen esas ejecuciones. Ya los entes de control son los que entran a definir si lo han hecho en la debida forma o no.

“Al final de año, la ciudadanía se dará cuenta de que en el Concejo estamos trabajando con la mayor independencia

y responsabilidad”.

¿A qué proyectos del Plan de Desarrollo se les va a dar prioridad?

​

A Cali, ciudad inteligente y también vamos a mirar un proyecto de reactivación económica que hemos venido trabajando con los gremios en unas mesas de concertación. Se llevará un proyecto de alivios tributarios para toda la ciudadanía y se discutirán varios proyectos a los que debemos darle viabilidad para poder que se vaya desarrollando la ciudad.

¿En qué consiste ese proyecto de reactivación económica?

​

Vamos a mirar si se puede extender el ‘papayazo’, si lo permite la ley. Alivios tributarios casi al 85 % de los comerciantes, que es el grueso de las personas que están necesitando un beneficio económico, ampliándoles el plazo a siete meses para un pago por cuotas.



Otro proyecto muy importante sería mirar qué se puede hacer para que las empresas extranjeras y las que generen nuevos empleos tengan alivios tributarios y algo adicional en el descuento de los impuestos o que no hayan impuestos para personas que generen más empleo o tengan en cuenta a las personas con movilidad reducida o las mujeres cabezas de hogar. Es decir, se va a hacer un proyecto muy bonito para la reactivación económica y para la inversión extranjera en Cali.

Volviendo al tema del Alcalde, tras las renuncias de Argemiro Cortés, Fabiola Perdomo y el director del Dagma se habla de un remezón en el gabinete municipal. ¿Qué opina?

​

Sí, yo creo que cambios deben haber. Creo que se está pensando por parte de la Administración Municipal en algunos cambios, pero usted sabe que eso es voluntad del Alcalde. Nosotros esperamos que, si los hace, sean positivos para la ciudad y que las personas que lleguen entren con la mejor disposición de ejecutar el Plan de Desarrollo y puedan cumplir las metas que están pactadas para este año. Creo que eso es importante para oxigenar un poco la Administración Municipal.

¿Y, como amigo, qué consejo le daría al Alcalde para que supere esa mala racha con la opinión pública?

​

Más que consejo, yo diría que todos los secretarios se pongan ya, como he dicho, a trabajar en sus proyectos, que es lo que va a dinamizar la economía y a hacer que la ciudad progrese. No pueden esperar que pase medio año o la excusa del covid o que llegue el final de año para ejecutar su presupuesto.



Si la ciudad avanza, la Administración también, entonces, más que un consejo es: hermanos, a trabajar por sus proyectos, cada uno en su dependencia, para poder que la ciudad avance.

A propósito de escándalos, ¿van a citar a debate sobre Corfecali?

​

Sí, vamos a hacer debates de control político a todas las dependencias y por supuesto que Corfecali será una de las que esté en la agenda.

La última, se dice que en la Secretaría de Hacienda de Cali no se mueve un dedo sin que usted lo autorice. ¿Qué responde?

​

No, yo estoy en el Concejo de Cali, en la presidencia. Yo creo que el Secretario de Hacienda es una persona capaz, conoce de hacienda pública y yo, la verdad, no soy muy experto en hacienda pública. Él es el dueño de su cartera, junto con la Administración Municipal, y toma sus propias decisiones. Eso es completamente falso.