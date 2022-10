Se hundió en el Senado la reforma constitucional al sistema electoral

Con un claro rechazo de parte de los partidos que acompañan al presidente Gustavo Petro en la coalición de gobierno como también de organismos oficiales, se hundió en la Comisión Primera del Senado el proyecto de acto legislativo que modificaba la organización electoral en Colombia para promover la independencia, autonomía y transparencia en el proceso electoral.



La iniciativa se hundió por 13 votos contra 8, y tuvo como coordinador ponente al senador Ariel Ávila, quien sostuvo que “hay una crisis de legitimidad en la organización electoral; nuestro sistema tiene fallas ya que está diseñado para que funcione de forma mafiosa. No puede pasar que pongamos un amigo a supervisarnos”.



El senador Humberto de la Calle manifestó que lo que se propone con este Proyecto de Acto legislativo es un Consejo Electoral más independiente y afirmó que no está de acuerdo con que cuando una institución funciona bien no hay que reformarla, pues considera que éstas pueden funcionar mejor´.



Una voz de oposición al proyecto fue el senador Juan Carlos García, vocero del Partido Conservador, quien indicó que “se requiere un total cambio del aparato electoral colombiano y por eso debemos nosotros aterrizarlo mejor en la en la comisión primera. Yo creo que no es un problema actual de administración sino que ha sido un problema continuo, debemos buscar algunas alternativas para dar tranquilidad y no generar ese malestar actual”.



El magistrado del CNE, César Lorduy manifestó que “no logro entender cómo modificar 12 artículos de la Constitución para decirle a la ciudadanía que vamos a tratar supuestamente de hacer una reforma electoral pero que ninguna de ellas conduce de manera efectiva aumentar la participación y mucho menos transparencia”.



Por su parte el registrador para lo electoral, Nicolás Farfán, afirmó que “no nos oponemos a las reformas que tiendan a mejorar el sistema, sin embargo, éstas deben basarse en indicadores que muestren algún tipo o grado de ineficiencia de una institución en el incumplimiento de su función y este no es el caso de la Registraduría. El esquema en el que la Registraduría cumple un rol técnico ha sido reconocido por la Corte Constitucional".