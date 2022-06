“Se acaban las conversaciones”: Centro Esperanza respondió a Hernández tras no aceptar apoyo

En una declaración, los integrantes de la Coalición de la Esperanza que habían adelantado acercamientos con el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, reaccionaron a su decisión de cerrar la puerta a un eventual acuerdo.



En la comunicación, publicada por el candidato presidencial Sergio Fajardo, los integrantes de la Coalición afirman que Rodolfo Hernández, sin discusión, decidió no aceptar las propuestas que ellos le habían hecho con miras a una eventual alianza.



Lea además: Más likes y menos plazas: la campaña del 2022 cambió la forma de hacer política en Colombia



“Se acaban las conversaciones”, manifestaron Fajardo, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya. En la declaración explican que luego de la reunión que sostuvieron con Hernández el jueves pasado, presentaron un documento que juntaba las propuestas del candidato con las suyas.



El documento, que adjuntaron a su declaración, incluye, entre otras propuestas, luchar contra la corrupción, cumplir de manera integral el acuerdo de paz, gobernar con estricto respecto a la separación de poderes, hacer de la igualdad de las mujeres una prioridad transversal de gobierno, poner la educación en el centro de la agenda del país, reactivar el campo, incentivar la sustitución de importaciones, crear una renta básica y reformar el sistema de salud para mejora r el acceso de los colombianos.



Según explicaron, Rodolfo Hernández decidió cerrar la puerta a una eventual alianza sin haber discutido el documento.



Le puede interesar: El lenguaje, una diferencia clave entre Petro y Hernández de cara a la segunda vuelta



Este sábado, Hernández, al responder a las preguntas de unos periodistas mientras asistía al estadio Atanasio Girardot de Medellín para ver el partido Nacional - Bucaramanga, afirmó que había dialogado con los integrantes de la Coalición de la Esperanza como una cortesía, pero, según él, no podía haber acuerdo porque por ellos no podía cambiar el programa de gobierno por el cual votaron cerca de seis millones de colombianos.