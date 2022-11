"Satena debe convertirse en la gran aerolínea bandera de Colombia": Presidente Petro

Desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la aerolínea pública colombiana Satena debe consolidarse como una de las mejores del territorio nacional y con presencia internacional.



“Hemos inaugurado el primer vuelo internacional de la historia de Satena, de antaño quizás, hace bastantes décadas se inauguró el primer vuelo, no es el primero ni el último, es el primero para muchos a muchos lugares del mundo. Satena debe convertirse en la gran aerolínea bandera de Colombia y llevarnos hasta el último rincón del planeta tierra”, expresó Petro.



El mandatario colombiano aseguró que la Fuerza Aérea de Colombia debe trabajar por el mejoramiento de Satena que beneficiaría económicamente al territorio nacional.



“Eso cometido que es un desarrollo empresarial y que está en manos de la Fuerza Aérea la construcción de riqueza, indudablemente, porque no solamente, por su misión específica de volar, sino de traer y llevar gentes, personas, puede irrumpir común eje fundamental en el crecimiento del turismo”, expresó Petro.



Y concluyó el mandatario: “Una manera para que Satena no trabaje a pérdidas y pueda incluso ampliar las líneas o más frecuencias a lugares apartados de Colombia, es dándole rentabilidad en otras líneas, no solo a Venezuela sino a América Latina, Europa o más allá”.