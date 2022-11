Reforma tributaria pasó a sanción presidencial luego de ser aprobada en la Cámara

El segundo gran triunfo legislativo ya fue alcanzado por el presidente Gustavo Petro Urrego, la reforma tributaria que pasó éste mismo jueves a la Casa de Nariño para que se haga el proceso legal que lleve a la sanción de la ley por parte del mandatario nacional, lo cual será en poco tiempo.



Su paso por el Congreso se cerró el jueves en la plenaria de la Cámara la cual aprobó el informe de conciliación por 122 votos contra 27 por el no, los cuales se dieron en particular en las bancadas de la oposición, Centro Democrático y Cambio Radical.



Su principal artífice, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que “la reforma hace un gran avance en los programas del presidente Gustavo Petro, representa en primer lugar una reforma tributaria progresiva, en donde las personas de más alto ingresos pagarán más impuestos tanto en renta como en patrimonio, las empresas se simplifica el régimen de beneficios tributarios eliminando algunos que generaban inequidades entre sectores productivos pero manteniendo los que tienen algún efecto social”.



Precisó además Ocampo que en las zonas francas cambia el sentido de promover las exportaciones del país, se mejora el régimen simple de tributación que será en beneficio de la pequeña y media empresa del país, de la cual aseguró que espera se normalice con este régimen tributario en los próximos años.



También, indicó el ministro, habrá una contribución especial temporal a los sectores de petróleo y carbón que permite utilizar parte de sus ingresos extraordinarios de precios altos a nivel internacional con lo cual se financiará el gasto social.



“Se establece el régimen de bebidas saludables y alimentos ultraprocesados que tiene un efecto sobre el costo de vida muy pequeño, lo hemos estimado en 0.27% el año entrante, además desde el primero de noviembre para entre en vigencia y con efectos de salud a largo plazo”, explicó, tras resaltar que también están los impuestos ambientales, como a los plásticos de un sólo uso y al carbono.



Igualmente destacó las normas que se aprobaron para combatir la evasión tributaria, “que es uno de los grandes males del sistema tributario colombiano y con injusticias evidentes con quienes si pagan los impuestos”.



Frente a la sanción el ministro de Hacienda sostuvo que “será en los próximos días, la reforma estará en vigencia para el primero de enero, pero otros impuestos serán de manera gradual”.



Precisó que la reforma no afecta a las personas que ganan menos de 13 millones de pesos mensuales, que es más del 98% o más de los colombianos “no tienen ningún efecto en materia de renta ni de patrimonio, esto está recargo a los de más altos ingresos y de riqueza. Lo único que les afecta es el impuesto a bebidas saludables pero como hemos señalado el tema es la salud, eso se establece es por la salud pública y esperamos a que cambien los patrones de consumo”.



Sobre el patrimonio sostuvo que se empezará a pagar impuesto desde los $2.500 millones, están exentos 500 millones de la vivienda.



Por su parte el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que con la reforma tributaria “esta votación es el gesto final con el cual el Congreso nos entrega una confianza enorme y los recursos necesarios para implementar el gobierno del cambio, estos recursos van dirigidos a mejorar la calidad de vida de campesinos , de afros, de indígenas, de toda la población por la que trabajamos y está en cada rincón de Colombia y esperamos en este gobierno del cambio cambiarles la vida, una vida digna, decente”.