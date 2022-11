Decisión del CNE sobre De la Calle y Carvalho no define disputa en partido Verde Oxígeno

Tanto el partido Verde Oxígeno como los congresistas Humberto De la Calle y Daniel Carvalho aceptaron la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE que por medio de una resolución negó su expulsión de la colectividad política recién revivida. Sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre si los dos parlamentarios deberán ser de oposición o independientes.



“Negar la solicitud de registro de la expulsión de los señores Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, miembros del Comité Congresional, aprobada por la asamblea general extraordinaria del partido Verde Oxígeno realizada el 16 de julio de 2022, de conformidad con la parte motiva del presente proveído”, se informó en el artículo tres de la resolución.



Frente a la decisión, el partido informó que reintegrará a De La Calle y a Carvalho a la colectividad, pero reiteró que el CNE reconoció a Verde Oxígeno como partido de oposición ante el Gobierno Nacional. Además aseguraron que no interpondrán ningún tipo de recurso jurídico.



“El PVO no va a presentar ningún recurso frente a la decisión emanada del CNE. Lo anterior en razón a que fue el propio partido el que solicitó la verificación de la decisión de expulsión. El PVO acata integralmente la decisión del CNE de reintegrar al senador y al representante”, informó Verde Oxígeno.



Y reiteró el partido: “De reintegrarse, los congresistas deberán someterse a la orden, ratificada por el CNE, de hacer parte de la bancada de oposición y deberán acatar los lineamientos del partido en su ejercicio congresional”.



Los congresistas respondieron al pronunciamiento y aseguraron que continuarán en independencia, además destacaron la decisión del CNE y manifestaron que evaluarán la medida.



“Seguiremos trabajando desde la independencia respaldada por los miles de votantes que nos legitiman como congresistas. Nuestras causas están alentadas por una voluntad de centro que se materializó en las urnas”, informaron De la Calle y Carvalho.



Finalmente, los congresistas les hicieron un llamado a los partidos políticos para que respeten los estatutos y roles designados por los mismos.