Santos aseguró que vigilará que gobierno de Petro sí haga cumplir los acuerdos de paz

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió de nuevo a la necesidad que hay de que se implementen los acuerdos de paz y, en referencia a ello, lanzó una advertencia para que estos sí se cumplan en el gobierno que se posesionará este domingo.



En medio de un evento de la Comisión de la Verdad, el Expresidente aseguró que en el país hay "esperanza de paz" y porque el mandatario electo, Gustavo Petro, ha manifestado que en su gobierno priorizará el cumplimiento de esos acuerdos.



Incluso, Santos advirtió que él será uno de los que estará pendiente de que el líder de la izquierda cumpla con sus promesas y lamentó que en el evento no hubiese estado presente la vicepresidenta Francia Márquez, a quien dijo le quería recordar la importancia del capítulo étnico que está establecido en los acuerdos.



"Con este nuevo gobierno que toma posesión el próximo domingo, la paz está viendo una nueva esperanza y así lo vamos a exigir. Todos les vamos a exigir que cumpla con esa promesa maravillosa de tener como prioridad la implementación integral del Acuerdo de Paz. Incluyendo por supuesto el capítulo étnico, que en estos cuatro años fue totalmente ignorado", comentó Santos.



El expresidente y ganador del Nobel de Paz también se refirió a los posibles diálogos de paz que buscará implementar el gobierno de Petro con otros grupos criminales como el ELN y fue enfático en que, así como se hizo con la extinta guerrilla de las Farc, ahora será fundamental "sentarse a hablar".



"La mejor arma es sentarse a hablar, así logramos que la guerrilla más antigua y poderosa del continente ya no exista, dialogando. Yo nunca entendí por qué gobernantes se niegan al diálogo, y no entiendo todavía por qué los gobernantes no reconocen a sus adversarios, eso es una estupidez", mencionó Santos.



Finalmente, el Expresidente se refirió a la labor realizada por el presidente saliente, Iván Duque, y enfatizó en que no entiende por qué en este gobierno no se priorizó el diálogo con las comunidades.



"Nunca entendí cómo el presidente de la República (refiriéndose a Iván Duque) no hablaba con los estudiantes, con los dirigentes sindicales o con los líderes, por ejemplo de la Minga que vino hasta la Plaza de Bolívar desde el Cauca. Yo nunca entendí por qué no lo hacía", precisó.