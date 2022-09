El anuncio de Rodolfo Hernández de que en los próximos días va a renunciar a su curul en el Senado no ha sido bien recibido por algunos excandidatos a la Presidencia, que no han tardado en rechazar la decisión tomada por el exalcalde de Bucaramanga.



En la mañana de este miércoles Hernández anunció que había tomado la decisión de renunciar al Congreso puesto que su aspiración nunca fue el Legislativo porque su fuerte es la administración. Incluso, aseguró que estar él "en el Congreso es como tener a Messi de portero".



Lea demás: "Estar en el Congreso es como tener a Messi de portero": Rodolfo Hernández al explicar por qué renunciará al Senado



Al respecto, uno de los excandidatos que se pronunció fue Federico Gutiérrez, quien no solo dejó claro su descontento por la decisión tomada por el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sino que también aseguró que "era parte del plan" de Hernández sacar a candidatos como él del camino por la Presidencia de la República para luego "entregar al país".



De igual manera, el Exalcalde de Medellín fue enfático en que así él no tenga una curul en el Congreso, desde su rol político continuará haciéndole oposición al gobierno de Gustavo Petro.



"El tiempo siempre da la razón, todo lo tenían orquestado. Eran parte del plan. Sacarnos del camino y entregar a Colombia 🇨🇴. De mí parte, así no tenga curul en el Congreso, seguiré haciendo una oposición independiente y seria al Gobierno Petro, que nos lleva por mal camino", escribió 'Fico' en sus redes sociales.

Otro de los excandidatos que se pronunció luego del anuncio de la renuncia de Hernández fue Enrique Gómez, quien dedicó varias publicaciones en su redes sociales para arremeter contra el Exalcalde de Bucaramanga.



El Excandidato por el partido Salvación Nacional fue enfático en su descontento por la decisión de Hernández, a quien calificó como "vergonzoso". Además, manifestó que era "inmoral" que el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción haya dejado "tirados" a los votantes que lo vieron a él como una alternativa al Pacto Histórico.



"Rodolfo Hernández debe ser olvidado, su falta de seriedad y ética da vergüenza. Deja tirados a votantes que lo vieron como una alternativa al desastre del Pacto Histórico. A los líderes que se vieron traicionados por este personaje, los esperamos en Salvación Nacional", dijo Gómez.