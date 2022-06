Roy Barreras siguió posteando videos de Gustavo Petro, pese a anuncio de aislarse de la campaña

Este sábado 11 de junio, el senador Roy Barreras, perteneciente al Pacto Histórico, había decido distanciarse de la campaña presidencial de Gustavo Petro, luego de que la Revista Semana revelara unos videos en los que él hablaba de la forma de desestabilizar a las campañas rivales.

Sin embargo, en sus redes sociales, el Senador siguió posteando contenido mostrando su apoyo a Petro su apoyo a Petro.

Le puede interesar: Elecciones en el exterior: ya se abrió el puesto de votación de Auckland, Nueva Zelanda

Precisamente, este domingo, desde su cuenta de Twitter, Barreras subió un video del líder del Pacto Histórico con el mensaje: "Colombia te necesita".

Además de eso, Barreras también publicó un mensaje con motivo de la apertura de las elecciones en el exterior.

"Mañana empieza la elección! Mañana los compatriotas en el exterior abren con su voto el camino del cambio", escribió.

Mañana empieza la elección! Mañana los compatriotas en el exterior abren con su voto el camino del cambio ! pic.twitter.com/qryB7mBonu — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 12, 2022

Cabe resaltar que Barreras había dicho anteriormente: "A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”.