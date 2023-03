Roy Barreras sigue defendiendo la reforma política del Gobierno Petro

A pesar de las críticas que ha recibido la reforma política del Gobierno Nacional, el presidente del Senado, Roy Barreras, continúa defendiendo diferentes puntos del texto como las listas cerradas.



“Hay mucha maledicencia frente a la reforma política, pero las transiciones se dan paso a paso, lo único que importa es la lista cerrada, que además es un mandato del acuerdo de paz punto dos de esa implementación, todo lo demás puede eliminarse, puede desaparecer”, expresó Barreras en declaraciones.



Y reiteró Barreras: “Por ejemplo, la mal llamada reelección de los congresistas, que no es reelección, pero que también es inútil y no se necesita, elimínenla, en todas las democracias europeas y los países del primer mundo, los partidos de Gobierno gobiernan, pero si prefieren que sigan en los gabinetes los amigos y amigotes de los presidentes de turno pues es un mal menor”.



Barreras reiteró en la importancia de implementar las listas cerradas y acabar con las abiertas las cuales calificó de corruptas asegurando que así es como los políticos logran comprar votos.



“Si nos concentramos en la lista cerrada, todo lo demás no importa, salvemos la lista cerrada”, expresó el presidente del Senado.



Uno de los principales críticos de la reforma, el senador Humberto de la Calle, reiteró en la necesidad de hundir el articulado ante el Congreso de la República. Aunque destacó las listas cerradas, cuestionó otros aspectos.



“Tiene una ventaja y es que favorece la lista cremallera, la equidad de género, pero lo que se escribe con la mano se borra con el codo, porque en esa misma reforma se introdujo las tesis que para el 2026 van primero los que hoy ya son congresistas, lo cual me parece francamente un engaño”, expresó de La Calle.



Y concluyó el senador: “Por virtud de esta degradación sería mejor que esa reforma se cayera completa y que nuevamente empecemos el camino de una reforma estructural más seria y que toque muchos de los elementos de los cuales aquí no se habla”.