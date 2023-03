Murieron los 4 tripulantes del helicóptero del Ejército que cayó en Quibdó, Chocó

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la muerte de toda la tripulación que iba a bordo del helicóptero del Ejército Nacional, que cayó este domingo, en Quibdó, capital del Chocó.



"Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Rubén Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos", subrayó el mandatario de los colombianos a través de Twitter.



El accidente fue dado a conocer por el mismo presidente Petro quien ordenó a las autoridades correspondientes trasladarse al lugar para atender la emergencia.



Le puede interesar: Seis policías fueron capturados por corrupción, fraude procesal y abuso de autoridad



“Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido”, informó Petro en su cuenta de Twitter.



En imágenes y videos difundidos por redes sociales se evidencia como la aeronave cae prontamente al suelo. Hasta el momento el Ejército Nacional, no se ha pronunciado sobre esta emergencia que enlútese a toda la Institución.



Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del CT. Héctor Jerez, TE. Julieth García, SS. Johan Orozco y SS. Ruben Leguizamon en este doloroso momento. No los dejaremos solos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023