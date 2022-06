Roy Barreras sería el Presidente del Senado tras ser postulado por el Pacto Histórico

La bancada del Pacto Histórico definió a sus candidatos para las presidencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.



En concertación con el presidente electo Gustavo Petro, la colectividad decidió que postularán al senador Roy Barreras, como presidente del Senado, esto, según la colectividad, por su amplía experiencia y por la figura que ha representado en el Pacto.



Tras contar con el apoyo del Partido Liberal, el Pacto Histórico logró la mayoría en el Senado, por lo que Barreras será confirmado como Presidente de esta colectividad el próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo congreso y se realice la votación para este cargo.



"A partir de este minuto estoy al servicio de la construcción de mayorías en una intensa agenda de diálogo con los compromisarios de todos los partidos, que en las últimas 72 horas me han expresado su voluntad de acompañar la agenda de Gobierno del presidente Petro", expresó Barreras.



El senador aseguró que lo prioritario será conseguir las mayorías en el legislativo, que permitirán lograr las reformas que le fueron prometidas a los colombianos, además invitaron a quienes no confían aún en el Pacto a hacer parte de un gran acuerdo nacional.



Entre los temas prioritarios está la paz, la justicia social y la justicia ambiental, particularmente el Acuerdo de Escazú.



Durante en encuentro también se decidió que el recién electo representante David Racero, será postulado como presidente de la Cámara, en representación de la colectividad.



"Entendemos que la gobernabilidad conlleva un gran frente amplio, la invitación que hacemos es colocar encima el mejor camino para aprobar las reformas, antes que los nombres", expresó Racero.



El presidente electo participó en dos reuniones, una que solo concentró a los miembros de la bancada del Pacto y la otra con los políticos de diferentes partidos que conforman el frente amplio.



"La tarea de ese frente amplio es crecer mucho más, volvamos realidad el acuerdo nacional, y no solo los que venimos aquí, sino quienes acompañaron a Rodolfo Hernández, con una derecha que sea republicana, esperamos que el acuerdo sea con todos los colombianos", destacó el senador del partido Liberal, Luis Fernando Velasco.



A las reuniones los congresistas y líderes políticos tuvieron que asistir sin celulares y dispositivos móviles.