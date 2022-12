Roy Barreras criticó compra de aviones de guerra porque "el país tiene otras prioridades"

Una critica al anuncio del presidente Gustavo Petro de comprar nuevos aviones de guerra para la Fuerza Aérea realizó este martes el senador y Presidente del Congreso, Roy Barreras, quien aseguró que este no es el momento para que el Gobierno realice ese tipo de gastos.



De acuerdo con lo manifestado por Petro, se adquirirían nuevos aviones para reemplazar a los kfir con los que actualmente cuenta la Fuerza Aérea. Incluso, el presidente manifestó que la compra se realizaría no solo para que el país tenga una superioridad aérea, sino también porque "ya era un peligro subirse a esos aparatos, esposas de pilotos me lo agradecerán".



"Hemos tomado unas decisiones definitivas para que esos instrumentos de defensa de la soberanía nacional lleguen y estén en los próximos años. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos kfir,. expresó el Presidente.



Al respecto, el Presidente del Congreso manifestó que él considera que en este momento el país tiene otras necesidad y que, aunque sí es cierto que hay limitaciones de la flota aérea, en este momento el Gobierno debería enfocarse en otros requerimientos que tiene el país.



​"Los jóvenes no marcharon por aviones de guerra sino por justicia e inclusión social. Conozco las limitaciones de nuestra flota aérea pero las nuevas y positivas condiciones internacionales, empezando por el restablecimiento de relaciones con Venezuela aplazan esa urgencia", dijo.

