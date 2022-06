Rodrigo Lara y las otras dos renuncias que se sumaron al Nuevo Liberalismo

En las últimas horas se produjeron tres renuncias claves en el Nuevo Liberalismo: el senador Rodrigo Lara, la periodista Mabel Lara y la lideresa Yolanda Perea quienes le comunicaron su salida a los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.



En su carta de renuncia, el senador Lara aseguró que nunca se imaginó que estaría renunciando a la colectividad a la que tanto celebró que le fuera devuelta su personería jurídica, Lara manifestó que no hará más parte de los errores que, para el senador, ha cometido la colectividad en los últimos meses.



Lea además: "Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes": Petro ante respuesta de Uribe



“Nuestra mente y nuestros esfuerzos deben concentrarse en los problemas que agobian en el presente a los colombianos, y en consagrar todo nuestro espíritu a la realización de los sueños futuros que nos unen como Nación. Los errores deben servirnos de guía para no repetir las malas decisiones”, informó Lara.



El senador manifestó que seguirá trabajando en política, además reiteró que no guarda rencores o molestias con los hermanos Galán.



“Sólo me queda por desearles a ustedes éxitos en todos sus proyectos futuros e invitarlos a que transformen el partido en un espacio en donde quepan todos los colombianos, en particular aquellos que se identifiquen con los valores que definieron al Nuevo Liberalismo histórico de los años ochenta”, informó Lara.



Por su parte, Lara y Perea, excandidatas al Senado le enviaron una carta conjunta al director Juan Manuel expresando que ellas habían aceptado hacer parte de la colectividad pensando en la ideología de progresismo liberal como en su momento lo hizo el fallecido Luis Carlos Galán.



Lea también: "Visiones diferentes sobre la misma patria": Uribe aceptó reunirse con Gustavo Petro



“Consideramos que las directivas del partido no pueden tomar decisiones vinculantes jurídica o políticamente, respecto de declararse en independencia, oposición o hacer parte de la coalición de Gobierno; cualquier decisión en cualquier sentido, será a título individual pero no institucional por sustracción de materia”, expresan en la carta las mujeres.



Finalmente, Lara y Perea expresaron su agradecimiento, pero reiteraron que no acompañan la ideología que actualmente tiene el partido.



"Establecimos lazos, puentes, reuniones, pero no fue posible sincronizar las miradas de país de nosotras con el NL. Fiel a nuestros principios de respeto a la diferencia de opinión pero con la firmeza de nuestras convicciones, hemos presentado nuestra carta de renuncia al partido", expresó Lara en cuenta de Twitter.