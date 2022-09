Rodolfo Hernández rechazó beneficios como el esquema de seguridad y celular

El senador del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, oficializó que no recibirá los diferentes beneficios que le otorga el Estado, por el hecho de ser congresista de la República.



El senador no hará uso del equipo celular, la línea telefónica, los vehículos y el esquema de seguridad que le podría entregar el legislativo.



“¡No he devuelto las camionetas, ni el celular, ni los escoltas del Senado simplemente porque nunca los acepté!”, informó Hernández por medio de su cuenta de Twitter reiterando que nunca ha hecho uso de dichos beneficios.



El congresista además hizo pública la constancia entregada por la directora general administrativa del Senado, Astrid Salamanca, quien ratificó que Hernández no hará uso de los beneficios.



“Si bien es cierto que dentro del referido convenio se asignó a su nombre y en razón de su calidad de congresista y excandidato presidencial, usted decidió no aceptar el esquema de seguridad ni los vehículos dispuestos para tal fin. En cuanto a la línea telefónica móvil y equipo celular, la entidad no ha realizado entrega de dichos elementos para su servicio”, expresa el documento.



Actualmente, la única representación que tiene la Liga ante el Congreso son el senador Hernández y la representante a la Cámara, Marelen Castillo, quienes se han declarado en oposición al Gobierno.