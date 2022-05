Rodolfo Hernández decidió no asistir a más debates presidenciales, ¿Cuál es el motivo?

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció que a partir de la fecha y hasta las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, no continuará participando en debates de opinión organizados por los medios de comunicación.



Hernández aseguró por su cuenta de Twitter que ha evidenciado agresividad por parte de otras campañas debido al crecimiento que ha tenido su candidatura en las encuestas de opinión. Expresó que lo que debe importar es garantizarles a los colombianos salir de la pobreza, contar con educación, salud, acceder a créditos, etc.



“Mientras los otros candidatos se pelean, yo me pregunto ¿Acaso es esto lo más importante, lo más urgente? ¿Cómo vamos a estar bien si el planeta se destruye? ¿Cómo, si no hay trabajo, si las familias no tienen con qué, si las mujeres son explotadas en sus trabajos, si son maltratadas en sus hogares?”, aseguró Hernández en su cuenta de Twitter.



La agresividad de las otras campañas al ver cómo cada día son más los colombianos que me apoyan, me ha hecho pensar sobre qué hace que se desesperen y actúen así. (1/10) — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 24, 2022

El candidato presidencial aseguró que llegar a ser presidente es parecido a ser como el director de una orquesta debido a que necesita el apoyo de los demás para hacer las labores bien, por eso reiteró que es importante que el mandatario colombiano se debe rodear de los mejores asesores y no creerse un “sabelotodo”.



“El director de orquesta no debe tocar todos los instrumentos, debe saber guiar. Por eso estoy dialogando con quienes no son parte de la politiquería y tienen todo para aportarle al país”, expresó Hernández.



Además reiteró: “Todas estas propuestas de los debates, ya han sido dichas en entrevistas, mensajes de campaña y un montón de otros debates a los que yo ya fui, mientras Petro decidió no aparecerse hasta ahora, cuando las encuestas muestran que ya no va a ganar”.



Por dicho motivo, Hernández tomó la decisión de no asistir a los demás debates de opinión, a la posición del candidato se le suma el haber rechazado las declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien aseguró que de la campaña de Hernández también surgieron los rumores de una supuesta suspensión de las elecciones.



“Por todo eso he tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado”, expresó Hernández.