Reyes Kuri habla sobre las razones de su derrota en las elecciones del domingo

El liberal Juan Fernando Reyes Kuri no seguirá en la Cámara de Representantes. El actual congresista y exconcejal de Palmira obtuvo casi 32 mil votos en las elecciones al Congreso de este domingo.



​¿Cómo se siente después de los resultados que lo dejan por fuera de la Cámara de Representantes?



La verdad, bastante triste. Creíamos que habíamos hecho un muy buen trabajo en el Congreso y que eso lo iban a reconocer mayoritariamente los vallecaucanos y no fue así.



Sí tuvimos una muy buena votación, 32 mil votos, pero quedaron faltando. Lo reconocieron unos, no los suficientes para habernos reelegido y me pone triste, porque uno a esto le da todo: le entrega su tiempo, su familia, su vida, sus descansos, pero hay que seguir, aquí no termina la vida ni la carrera.



Usted obtuvo reconocimiento por ocuparse de temas muy sensibles para la gente, como la eutanasia y el uso medicinal del canabis. ¿Qué va a pasar con ellos en el Congreso?



Seguiré por fuera defendiéndolos, porque estoy convencido de ellos. Creo firmemente en la libertad, que es lo que siempre venía defendiendo, la libertad de que cada quien pueda decidir con autonomía sobre su propia vida y el destino de su propia existencia. Desde donde esté, voy a seguir defendiéndolos y espero que en el Congreso pasen y salgan adelante.



Creo en la eutanasia, en que Colombia debe avanzar en la regulación del canabis por el bien de este país, en la libertad de empresa, en la iniciativa privada y son postulados de un liberalismo que siento que escasea un poco, pero que se hace necesario en medio de esta polarización que estamos viviendo.

¿Cree que su derrota tuvo que ver con que el Partido Liberal no tomó una decisión con respecto a una candidatura presidencial y que su jefe, el expresidente César Gaviria, se demoró en tomarla?



Yo creo que a mi sí me afectó. En general al liberalismo no, porque quedó con la bancada más grande en el Congreso, o sea que a nivel nacional es una victoria, pero, en lo regional, en mi caso, siento que sí nos golpeó.



Nosotros, lo he dicho insistentemente, no nos identificamos con esos extremos: ni con Petro ni con el que diga Uribe, entonces, eso a mí me golpeó.



¿El voto de opinión no sigue siendo suficiente para elegir un candidato?



Digamos que la opinión funcionó más para la polarización, para los extremos, que fue un poco a la derecha, con Christian Garcés, que sacó una votación muy buena, y terminó yéndose a la izquierda, con las cinco curules del Pacto, y nosotros quedamos en la mitad, los que no estamos en los extremos, los que no polarizamos, quedamos allí en un sándwich que esa opinión no terminó viéndonos, terminaron sacando la cabeza los extremos y terminamos un poco ocultos en medio de esa disputa entre dos extremos y eso sin duda nos afectó.

"¡Me siento orgulloso de haber representado al Valle estos cuatro años en el Congreso, lo di todo por mi tierra! Muchas gracias a mi equipo y a cada persona que confió en nosotros", Juan Fernando Reyes Kuri.

¿A quién le va a dar su apoyo para la primera vuelta presidencial?



Yo estuve con Alejandro Gaviria y a mí me gusta la Coalición Centro Esperanza. Con eso es que yo me identifico, lo he dicho en público y en privado, y esperamos que tome fuerza esa opción.



¿A qué se va a dedicar ahora?



Primero, a terminar con broche de oro el periodo, y luego a seguir trabajando en el equipo que tenemos con Diana Rojas y otra cantidad de personas, pues sacamos una muy buena votación. 32 mil votos es una de las mejores votaciones, individualmente hablando, en el Valle.



Entonces no tenemos la curul, pero tenemos la vigencia política, las propuestas, las ganas, la energía, la juventud, y así es la política: hoy no nos favoreció, pero vamos a seguir adelante con toda nuestra fuerza, nuestro empuje, nuestro amor por esta tierra, en la que, sin duda, hay mucho por hacer todavía.



Siempre habrá algo qué hacer por ella y necesita de liderazgos como el nuestro, que haga la tarea con juicio, con honestidad, con dedicación, con amor de querer cambiar las cosas, para que de verdad esta región esté mejor. Con nosotros siguen contando para mejorar esta región.