Registrador Nacional pidió al Congreso discutir el próximo año la reforma al Código Electoral

En lo que se veía venir en el Congreso ya pasó, el aplazamiento hasta el otro año del proyecto de ley con el cual se reforma el Código Nacional Electoral, el cual en las dos últimas semanas generó una dura controversia al punto que hasta los petristas hicieron paro legislativo.



Precisamente quien envió un mensaje contundente en tal sentido fue el autor del proyecto, el registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, quien también le pidió al presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, Fabio Raúl Amín Saleme, acoger la propuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, de excluir del proyecto de ley que reforma el Código Electoral las temáticas relacionadas con el registro civil.



Para Vega es necesario que esa discusión se realice de manera amplia y sin límite en marzo del 2023, y precisó que en caso de ser aprobada la reforma sus medidas sólo podrán regir desde 2024 y no cobijaría las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el 29 de octubre del 2023, las cuales se rigen por el calendario electoral contenido en la Resolución No. 28229 del 14 de octubre del 2022.



“En varias oportunidades, la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha exhortado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Registraduría Nacional del Estado Civil a modernizarla”, dice el registrador en la carta al presidente de la Comisión Primera del Senado.



Finalmente sostuvo que el proyecto, es una iniciativa que debe ser fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas y sectores sociales del país, el cual beneficiará a la ciudadanía, especialmente a las futuras generaciones.