Reformas en el campo y en la justicia: las principales ideas con las que Gustavo Petro apunta a la Casa de Nariño

Salud y pensión



El sistema de salud actual lo transitaré hacia un sistema preventivo y predictivo, único, universal, público, participativo e intercultural, que contribuya a superar el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y el manejo de trastornos mentales.



Lo dirigiré a toda la población colombiana. No dependerá de la capacidad de pago y estaría enfocado a las zonas urbanas y rurales; garantice el trato digno y condiciones laborales de los trabajadores de la salud, el cual será financiado por impuestos y cotizaciones. Propongo, además, recuperar dineros y pagar deudas a los prestadores públicos y privados para que se pongan al día con prioridad con los trabajadores, proveedores de insumos, medicamentos y tecnologías. Frente al sistema pensional, lo unificaría y sería principalmente público. También crearé el bono solidario para adultos mayores que no tengan pensión, habrá un ahorro complementario y respetaré las actuales pensiones: donde el Estado coadyuve la cotización de los trabajadores de la economía popular y del cuidado.



Lea también: Registraduría reitera llamado a campañas presidenciales para postular testigos electorales



Educación



Atenderé integralmente la primera infancia, crearé un sistema nacional de cuidado y educación, habrá jornada extendida, garantizaré la alimentación escolar de calidad, los grados 10 y 11 de bachillerato tendrán un trabajo de tránsito y preparación para la educación superior.



Transformaré el Icetex en un plan de salvamento que permitirá la liberación de deudas y de financiamiento de préstamos sociales.

Asimismo, con esta entidad financiaré los estudios en el exterior y liberaré de deudas por créditos educativos a los jóvenes de mayor vulnerabilidad. Igualmente, a 1.300.000 niños y niñas de la primera infancia les daré acceso al prescolar con arte, cultura y juegos; respetaré la objeción de conciencia mientras se elimina el servicio militar obligatorio y a los docentes les daré formación superior y de posgrado.



Seguridad

​

Transformaré las Fuerzas Armadas, el servicio militar dejará de ser obligatorio, castigaré con severidad la violación de Derechos Humanos, reestructuraré la Policía Nacional, la cual reubicaré en los ministerios del Interior o de Justicia, desmontaré el Esmad. También reestructuraré la Unidad Nacional de Protección (UNP), emplearé programas de seguridad y de garantías y una justicia restaurativa. Garantizaré la meritocracia en el sistema de justicia, la Fiscalía y órganos de control en su conformación, así como la total independencia de los gobiernos de turno. Además, daré garantías para la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información pública, de la movilización y la protesta social, y del derecho a defender los derechos.



En materia de narcotráfico, impulsaré una nueva agenda global contra este flagelo y las economías ilegales, sin criminalización del pequeño productor ni del consumidor. Asimismo, impulsaré los usos alternativos de la hoja de coca. También me comprometo a retomar el diálogo y negociación con el ELN.

Cumpliré los acuerdos de Estado con los firmantes de la Paz, la sociedad civil y la comunidad internacional. En mi gobierno, cesará la violencia contra los reincorporados



Economía

​

Pondré en marcha una reforma agraria, formalizaré la propiedad, emplearé la titulación de tierras, principalmente para mujeres rurales.

Crearé una política de aranceles inteligentes a bienes e insumos agroalimentarios y agroindustriales. Exportaré materias primas y renegociaré los TLC. Espero superar la dependencia en la exportación de carbón y petróleo, con una economía agraria que tenga un enfoque ambiental. Restableceré el Pacto Andino y reforzaré los mecanismos de integración regional. Adicionalmente, desde la institucionalidad impulsaré la promoción de la economía popular y constituiré alianzas público populares. Además, articularé las tiendas populares de manera asociativa al sistema de microcrédito público, mientras el Sena actuará como formador y formalizador de los oficios de los trabajadores populares. Brindaré apoyos financieros, técnicos y de comercialización a las Mipymes y a la economía popular.



Lea además: Gobierno decretó ley seca para las elecciones presidenciales en todo el territorio colombiano

​

Medio Ambiente



​Realizaré transformaciones para combatir el cambio climático a través de economías amigables con el medio ambiente. Desarrollaré sistemas agroforestales y silvopastoriles, erradicaré la deforestación y acabaré con la apropiación ilegal de predios y las actividades de narcotráfico y minería. No haré aspersiones aéreas con glifosato, aumentaré la formación ambiental y aseguraré el bienestar de los animales, crearé un fondo de transición energética con recursos de regalías, disminuiré los desechos y fortaleceré la reutilización de residuos. También, protegeré los páramos, acuíferos y cuencas abastecedoras para garantizar el agua como derecho fundamental y bien común. Las autoridades indígenas y afrodescendientes serán autoridad ambiental en sus territorios y construiré un gran pacto nacional y regional para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía y el corredor biogeográfico del Pacífico y frenaré la deforestación. También prohibiré el fracking, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y el desarrollo de yacimientos costa afuera.