Reforma tributaria: Senado aprobó informe de conciliación; solo falta el aval de la Cámara

Como se esperaba y por amplia mayoría, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro ya recibió su aprobación en el informe de conciliación en la plenaria del Senado y quedó sólo a la espera que la plenaria de la Cámara de Representantes haga lo mismo el jueves para pasar a la sanción presidencial.



La conciliación se aprobó por 61 votos por el si y 20 por el no, los cuales se dieron en las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical que anticiparon su voto negativo.



En ese sentido se pronunció el senador uribista Miguel Uribe, quien sostuvo que "esta reforma tributaria profundiza la incertidumbre y desconfianza en el mercado colombiano, lo que genera miedo a invertir en nuestro país", a la vez que sostuvo que el gobierno y las mayorías en el Congreso no les importó la gente.



Lea aquí: Ministro del Interior descarta que el Gobierno esté buscando ampliar el periodo presidencial



Desde Cambio Radical, el senador David Luna, explicó que la reforma tributaria, no lucha contra la evasión y el contrabando, ni se compromete con la austeridad, además que golpea la innovación, la tecnología, el emprendimiento.



El partido independiente Mira, dejó una constancia en la cual señalaron que se van a afectar los emprendimientos en diferentes sectores, en especial en campo tecnológico, lo cual además podrá aumentar los costos entre ellos en la nube.



El coordinador de la conciliación, senador liberal Juan Diego Echavarría, recordó que en el articulado final no quedaron los relacionados con los impuestos a las iglesias, como tampoco el de las pensiones, además que a los cabildos indígenas se les excluyó del impuesto de renta.



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tras la votación expresó que “es un gran avance en materia tributaria y para financiamiento del gasto público que tendrá el gobierno”.



Finalmente el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que la reforma “nos va a permitir hacer la paz total, caminar hacia una justicia social, ambiental y económica, además es una reforma progresiva justa que invita a aportar a los que más tienen. Es un mensaje de gran apoyo y lo recibimos así”.