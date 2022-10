Reforma tributaria: Ministerio de Transporte desistió de sobretasa al sector del gas

"Confirmé con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el senador que pidió incluir el artículo en la reforma tributaria y ambos me dijeron que es un impuesto que no va más", fueron las palabras del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, antes de iniciar su foro 'oportunidades para consolidar la demanda de gas natural'.



La sobretasa, que iniciaba en un aumento de 10 puntos para el primer año de la reforma (45%), 7,5 puntos para el segundo año (42.5%) y cinco puntos de manera permanente desde el tercer año de la reforma (40%), habría llevado al país a una transición hacia el carbón, en palabras de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.



Lea también: "Marchemos hacia la paz total": el llamado del canciller Álvaro Leyva ante la OEA



El Ministro hizo el anuncio en compañía de las principales caras del sector gasífero del país en el auditorio principal en el que se lleva a cabo el Congreso Naturgas 2022 en el que era participante y conferencista en uno de los conversatorios.



"Este es un Gobierno que escucha. Y precisamente ayer, que el Presidente estaba reunido con los transportadores, fue una de las peticiones a pesar que no se iba a tocar el precio del ACPM. Los transportadores querían seguir teniendo el incentivo de precios más bajos para los vehículos que lo usarán y tenían razón", dijo Reyes.



"Ese impuesto, señor presidente, lo van a pagar los usuarios domiciliarios, los taxistas y los negocios desde el más pequeño hasta el más grande, porque el gas se usa de manera transversal en todo el país", dijo la Presidenta de Naturgas durante la instalación del Congreso en presencia del presidente Petro.