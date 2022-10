"Marchemos hacia la paz total": el llamado del canciller Álvaro Leyva ante la OEA

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, destacó los esfuerzos de Colombia y del gobierno del presidente Gustavo Petro para implementar la paz en todo el territorio colombiano, durante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA).



En Perú, el Ministro participó por primer vez en la asamblea de la OEA, donde esta vez se aprobó una declaración de respaldo a la paz total de Colombia.



“Continuamos buscando la paz con algunas agrupaciones para llegar a la paz total, incluso con aquellos que escapan a procedimientos de alzamiento por razones políticas y que se ha introducido en esa desgracia que es el narcotráfico”, expresó Leyva.



Lea aquí: Petro salió en defensa de la reforma tributaria luego de inicio de debates en el Congreso



El Canciller, además, aseguró que la búsqueda de la paz con los grupos armados de Colombia tendrá diferentes tratamientos, algunos de diálogo político y otros de sometimiento judicial. También habló sobre los acercamientos entre Colombia y Venezuela.



“Paz total política, paz total ya no como negociación política sino como negociación de justicia, un acogimiento de estas fuerzas de tal forma que se logre como se señala aquí en lo que ustedes han aprobado, la paz total. Hemos llegado más allá de nuestras fronteras, debe ser continental, eso explica el por qué de nuestro acercamiento a la República de Venezuela”, dijo Leyva.



El Ministro además reiteró que Colombia está en búsqueda de disminuir la violencia y seguir combatiendo el tráfico de drogas.



Lea también: ¿Será que sí le paga? Los memes que deja la discusión por dinero entre Marelen Castillo y Rodolfo Hernández



“La paz total es el enemigo de la guerra, no importa su latitud, hay que ir más allá de las situaciones de la violencia en armas, o del narcotráfico para entender que la gran guerra hoy es la nos compromete a todos porque estamos destruyendo el planeta. Nuestro compromiso como colombianos con la paz total va más allá”, expresó Leyva.



Y concluyó: “Marchemos hacia la paz total en el mundo para salvar el planeta. Este es el mensaje que quiero dejarles a ustedes. La búsqueda de la paz es un sueño que debe transmitirse a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.



Durante la sesión también se votó para definir si se le retirarían las credenciales de Gustavo Tarre, político que está representando a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ante la OEA. Colombia votó a favor de que se las retiraran, pero finalmente la revocación no pudo efectuarse por falta de votos.