Reforma tributaria: lo que se conoce del proyecto que se presentará hoy en el Congreso

Una de las características que tiene la reforma tributaria que se impulsará en el Gobierno Petro es que se conocen sus bases incluso desde antes de su elección como presidente. La progresividad, la idea de un catastro multipropósito y los impuestos al latifundio improductivo son pilares que el hoy Jefe de Estado lleva compartiendo hace años.



Con sus nombramientos en el ministerio de Hacienda y en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Antonio Ocampo -hoy MinHacienda- y Luis Carlos Reyes -ahora director de la Dian- llevan semanas dando pistas de lo que se incluiría en las reforma tributaria que se espera que radiquen hoy en el Congreso de la República.



Entre los puntos claves que se han adelantado está que no se tocarán las tarifas del IVA relacionadas con la canasta básica de alimentos y bienes de consumo esencial. En el caso de la Renta se adelantó que no se reduciría el umbral de declarantes de impuesto de personas naturales que hoy está situado en $50,8 millones anuales, equivalente a $4,2 millones mensuales efectivos.



Progresividad

¿Qué es en realidad una reforma tributaria progresiva?. En pocas y simples palabras, es una reforma cuyos impuestos tiene en cuenta los ingresos de cada ciudadano. De esta manera, la población se divide en grupos de acuerdo a la capacidad tributaria y cada uno paga -o no- renta de acuerdo a ella.



Si bien la definición se centra en el gravamen al ingreso de las personas naturales, el concepto trasciende a todo el grupo de impuestos. Por ejemplo, en el caso de los planes a los celulares, lo cual fue tendencia en los últimos días, ponerle un impuesto a dicho servicio no iría sobre la senda de la progresividad.



No es por otra razón que la semana pasada Ocampo afirmó que ese es un impuesto que “ya no va”, pues “no tiene sentido” cuando se tiene en cuenta que es un servicio del cual gozan, incluso, el grupo de personas con menos ingresos.

Impuestos que no van

El impuesto a los planes móviles y a las bebidas azucaradas fueron solo algunos de los primeros gravámenes sobre los cuales se hablaron en todo el país. Si bien aún no hay claridad sobre el segundo, debido a que tanto Ocampo como Reyes han dicho que sí y que no en varias ocasiones, sí es fijo es que el primero no va.



Hace un par de semanas, cuando Reyes se disponía a entregar su cargo como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, le afirmó a LR que dicho impuesto no iba, pues su impacto social era bastante considerable al tratarse de un servicio que no distinguía de estratos o niveles de ingreso.



Ocampo, en cambio, afirmó en una entrevista radial que ese ya era un impuesto descartado y que por ende los colombianos podían estar tranquilos de que eso no se iba a gravar.

Empresas

Entre tanto, respecto a las empresas, Reyes también fue enfático. “Actualmente las exenciones de las que estas gozan se distribuyen de una manera desigual y no equitativa entre las compañías”. Es por esto que desde la Dian a su cargo, se buscará eliminar todas las exenciones existentes para aumentar el recaudo.



Allí, el nuevo director de la Dian afirmó que con todos los beneficios, las empresas “generalmente grandes” terminan pagando alrededor de 20% de su tasa ‘realmente’ impuesta (35%). Es por esto que desde la su despacho se buscará eliminar dichas exenciones y, de esta manera, 95% de las empresas pagarían menos impuestos, a costa de un mayor y “más equitativo” recaudo.



Personas naturales

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), en el país la proporción de personas que pagan renta se reduce a 5%. El ingreso que esto representa frente al PIB, afirmaron, es cerca de 1,2%, mientras que el promedio de la organización es de 8,1%.



Al respecto, en charla con el diario británico Financial Times, Ocampo afirmó que las reformas al recaudo que se impulsen en el nuevo Gobierno le apuntarán a las personas con más ingresos y no a las empresas, que ta tienen “tasas altas”.



Bajo esta misma línea se centraron las declaraciones de Luis Carlos Reyes. En entrevista con CM&, el nuevo director de la Dian afirmó que ninguna persona natural va tener renta exenta una vez 40% de su ingreso supere los $4 millones y que “las personas con ingresos inferiores a $10 millones, no tienen nada de qué preocuparse pues no se tocarán”.

Ganancias Ocasionales y ZZ.FF.

El ministro Ocampo recalcó que, como se informó en LR, a las zonas francas se les impondrá un requisito mínimo de exportaciones para que mantengan el beneficio tributario. Y, quienes no cumplan la cuota, deberán tributar renta sobre 35% como cualquier otra empresa en el país.



El impuesto a las ganancias ocasionales, por su lado, aumentaría a 20% tanto para bienes como para premios derivados de los juegos de azar. Actualmente el gravamen para bienes es de 10% y para los premios de los juegos llega a 20%.

Productividad que financie programas sociales contra el hambre y la pobreza

Ocampo ha sido preciso en que el país se debe “reindustrializar” y potenciar sectores como el turístico, de servicios de salud, manufacturas y agropecuario. “No puede ser que el país siga exportando solo la misma fruta que exporta desde inicios del siglo XX”. La lucha contra la pobreza y el hambre también se tratarán de reducir desde la cartera. “Este es un punto importante para el Gobierno y es casi un hecho que tendremos programas para enfrentarlo”. Se espera que venga acompañado de más -o mejores- subsidios para las familias más pobres.