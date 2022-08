Álvaro Uribe definió la hoja de ruta del Centro Democrático para hacer oposición a Petro 

En siete puntos que van desde el respeto de las Fuerzas Armadas hasta el emprendimiento privado, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, expuso cómo será la oposición que el partido Centro Democrático hará al presidente Gustavo Petro.



"Saludamos con respeto al Presidente Gustavo Petro. Lo felicitamos. Desde nuestra posición minoritaria trabajaremos con franqueza en los argumentos y respeto al Jefe del Estado”, dice el texto en el que Uribe muestra algunos puntos rojos en los que no coincide con Petro.



El primer aspecto que resaltó el jefe de la oposición es uno de sus principales referentes de siempre, las Fuerzas Armadas. “La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos que necesita a las Fuerzas Armadas para disuadir y contener a los criminarles. Las Fuerzas Armadas, que han sido democráticas, no han tenido privilegios de impunidad, no deberían seguir siendo igualadas a quienes delinquieron. Se necesita la reforma de la JEP para que haya garantía de imparcialidad para los militares”.



Sobre el tema de la educación, aspecto al que también se refirió el presidente Petro en su discurso, Uribe indicó: “creemos en la educación pertinente, permanente y universal. Que el Estado, como principal financiador, la haga posible sin monopolios de enseñanza, que los recursos públicos también apoyen la opción privada para los sectores de menores ingresos. Que la familia eduque en valores, que no sean confrontadas por adoctrinamiento oficial o de gremios. Creemos en el capital semilla y en el crédito para el emprendimiento que conecte con la educación”.

Presidente Petro, Posesión

Algunas de nuestras ideas básicas pic.twitter.com/InNTsF2kFf — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 8, 2022



Con respecto al narcotráfico, el expresidente Uribe precisó que no apoya “ni criminalización del consumo de droga ni legalización. El narcotráfico es enemigo de la familia, de los jóvenes, de la selva amazónica. El consumo idiotiza, quita la libertad. La legalización o la permisividad agudizan los problemas que llegan a convertirse en Estados Criminales efectivos que sustituyen al Estado de Derecho. Es urgente superar la interferencia electoral de grupos armados que para perjuicio de la democracia se hace con aceptación social o resignación”.



Para Uribe, los mejores impuestos son los que se pagan sin miedo a la cuantía y sin desconfianza en la destinación, “no expropiación, no reparto que hacen insostenible lo social, tampoco desarrollismo que lo ignora. Confianza y crecimiento con inclusión”.



Considera además que no es el Estado sino la empresa privada la que hace posible una función social, para lo cual necesita confianza, “con una economía privada en vigoroso crecimiento se hace posible y sostenible la superación de la pobreza y la construcción de equidad”.



Igualmente, Uribe dice el tamaño del Estado es otra de las preocupaciones para su partido. "Las burocracias enormes ha sido obstáculo a la equidad social. La tarea social del Estado requiere recursos bien aplicados, austeridad burocrática y ausencia de corrupción", advirtió.



Por último sostuvo que “asumimos la defensa ambiental del planeta como un deber por encima de la política, como deben ser la justicia y la seguridad”.