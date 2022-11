Reforma tributaria: le piden al Gobierno Petro que la conciliación sea abierta 

A puerta cerrada y con la presencia del equipo del Ministerio de Hacienda y seis congresistas de la coalición de gobierno, avanza la concertación de la ley de reforma tributaria para llevar en las próximas horas un texto definitivo para que sea aprobado en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.



Aunque en otras ocasiones la conciliación es más abierta y con la presencia de varios partidos, en esta ocasión siguieron los mismos ponentes, es decir por el Senado están Clara López y Juan Diego Echavarría, mientras que por la Cámara lo hicieron Álvaro Monedero y Jorge Bastidas, además que estuvieron los presidentes de las Comisiones III del Senado y Cámara, Gustavo Bolívar y Katherine Miranda.



Ese mecanismo de trabajo ha sido fuertemente cuestionado por diferentes sectores.



Por ejemplo, el senador Humberto de la Calle, quien en una carta a los conciliadores les señala que “la Reforma Tributaria que ha sido aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, además de ser en términos generales progresiva, ha sido tramitada durante tres meses sin necesidad de llegar a la víspera de navidad. En coherencia con el mandato social de cambio, solicito que la Comisión de Conciliación de la Reforma sea pública, no a puerta cerrada como fue costumbre”.



Para el senador, “las discrepancias entre los textos aprobados en cada Cámara deben ser tramitadas de cara al país, con transparencia y sin que terminen apareciendo los famosos “micos”, ya comunes en las comisiones de conciliación. Además esto permitiría a Colombia conocer las posiciones del Gobierno Nacional del presidente Petro frente a las discrepancias en los textos aprobados”.



En la Cámara de Representantes, la congresista Jenifer Pedraza estimó Pedraza las conciliaciones son el proceso menos publicitado del Congreso, “deberíamos poder ver cuál es la posición del Gobierno Nacional sobre los temas que aún están en discusión”, en particular lo referente al impuesto de renta a micro y pequeñas empresas.



Desde la semana pasada, el senador opositor, Miguel Uribe (Centro Democrático), advirtió que los cuatro conciliadores “podrían incluir artículos negados, “micos” o cambiar el texto del articulado de la Tributaria”, por lo que reclamó que “ponentes de la oposición debemos ser incluidos en la comisión de conciliación”.



Al cierre de esta información aún no se tenía el informe final de la concertación, la cual deberá ser publicada en la gaceta antes de ser votada en las plenarias.