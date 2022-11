Se hundió la reforma constitucional que permitía el voto de los militares 

Muy apretada estuvo la votación del proyecto de acto legislativo por medio del cual se buscaba que en Colombia los militares y la policía pudieran votar, pero finalmente por un solo voto en la Comisión Primera del Senado, el proyecto se hundió por un ajustado 10-9.



La iniciativa, de autoría congresional, tuvo como ponente al senador conservador, Germán Alcides Blanco, quien pidió que se quitara ese impedimento a los uniformados del país por considerar que tienen derecho para participar abiertamente en la democracia.



A Blanco le acompañaron los senadores Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Óscar Barreto, Carlos Alejandro Chacón, Luis García, Jonathan Pulido y Alejandro Vega.



Por el no estuvo el petrismo en cabeza de los senador Ariel Ávila, María José Pizarro, Julián Gallo, Alexander López. Aida Quilcué y tuvieron el apoyo de senadores de otros partidos como Alfredo Chagui, Humberto de la Calle, David Luna y Fabio Raúl Amín, presidente de la Comisión.



El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, declaró que el gobierno no lo acompaña por inconveniente. Según el ministro, la paz total es una aspiración, “actualmente no estamos en paz ya que hay varios conflictos en el país, la jerarquía tiene un gran peso en las fuerzas militares. El proyecto de acto legislativo no es conveniente”.



Por su parte el presidente del Senado, Roy Barreras, sostuvo que "la coyuntura actual no permite que los miembros de la fuerza pública ejerzan el derecho al voto. La fuerza pública no puede tomar Partido ya que debe representar a todos los Colombianos".



El senador del Partido de la U, Alfredo de Luque, sostuvo frente al proyecto que "la estructura de la fuerza pública implica que las decisiones de quien está al mando sea seguida por sus subordinados incluso sin estar de acuerdo, lo cual es problemático en éste aspecto. No creo que ese derecho sea totalmente libre".



Desde el Partido Conservador, el senador Óscar Barreto, insistió en darle el voto a los miembros de la Fuerza Pública “para que con su voto consoliden la democracia de este país”. Yo sé que este es un debate complejo y que genera muchas discrepancias en todos los partidos políticos de Colombia, y he escuchado acá todos los argumentos para no apoyar este proyecto, y encuentro unos argumentos extremadamente débiles”.



La prohibición a militares y policías para que puedan votar está incluida en el artículo 219 de la Constitución Política, que define que la fuerza pública no es deliberante y sus integrantes “no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.