¿Reforma a la Presidencia? Gobierno Petro fusionaría el Dapre y la jefatura del Presidente

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano, aseguró que se le harán cambios a los diferentes cargos que actualmente tiene el Gobierno.



Según Lizcano, se fusionaría el Dapre y la jefatura de Gabinete, cómo era antes del Gobierno del expresidente Iván Duque.



Lea además: Video: ¡Tiró paso! Verónica Alcocer le puso "sabor" a la posesión de su esposo Gustavo Petro



“Viene una reforma a la Presidencia, hay que ir a la Función Pública, al Ministerio de Hacienda durante 45 y 50 días que en primer lugar va a crear una Secretaría General que asume las funciones que hacían María Paula Correa y el Dapre. Se crea la Secretaría privada que hoy no existe y otros temas que necesitará el presidente para gobernar, hay unos de ley y otros que el presidente necesitará en temas específicos”, afirmó Lizcano en Caracol Radio.



El director del Dapre aseguró que este Gobierno no quiere tener gastos burocráticos y quiere ser más cercano a un Gobierno popular.



“Él no quiere que haya una cantidad de asesores y de burocracia, de altos consejeros que dupliquen las funciones que tienen los ministros, el Gobierno es el presidente y los ministros, no quiere tener por cada ministro por cada consejero”, afirmó Lizcano en la emisora.



Lea también: Solo falta una pieza: así está quedando conformado el gabinete ministerial de Petro



Lizcano además confirmó que en los diferentes cargos del Gobierno se tendrán en cuenta los jóvenes.



“El presidente pidió a los ministros tener a los jóvenes en cuenta en los Viceministerios, habló de hombres y mujeres, vienen muchas oportunidades para los jóvenes”, expresó Lizcano.