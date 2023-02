Recursos perdidos afectarían el proceso de paz: Directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, reconoce que los retrasos en la contratación de personal y los recursos perdidos para la paz durante el Gobierno anterior han retrasado las labores de la entidad.



¿Qué balance hace al recibir la entidad, que desde agosto pasado no tenía un director en propiedad?

​

Estas semanas hemos estado en empalme, esta es una entidad que ha hecho una tarea importante en el país, que tiene un acumulado, que también ha traído un enfoque de cómo hacer las cosas y, aunque han hecho avances importantes, hay familias con unas deudas y unos acumulados pendientes que hay que empezar a desatrasar y también una transformación del enfoque, que es en lo que vamos a trabajar este año.



Le puede interesar: ¿A qué juega Roy? Círculos políticos analizan posible divorcio entre Petro y su principal aliado en el Congreso



Se ha dicho que, tras la llegada de este Gobierno, la implementación de los Acuerdos de Paz no ha sido tan rápida como se esperaba. ¿Hay algún plan de choque para ponerse al día con las tareas pendientes?

​

Por supuesto, pero ponerse al día con temas más estructurales y más históricos también es muy importante. Lo que encontramos es que, aunque ha habido cumplimiento en una parte de los acuerdos que se han hecho con los firmantes del Acuerdo de Paz, también ha habido un enfoque que fue como minimalista de derechos a esos firmantes de paz creo que tenemos que ampliar esa visión. Nosotros no trabajamos con población beneficiaria, sino que trabajamos con actores políticos que dejaron las armas para venir a la democracia sobre la base del cumplimiento de un Acuerdo de Paz, y en ese sentido el enfoque tiene que estar puesto en otro lugar: hay que responder, hay que cumplir con lo pactado y, en ese sentido, ampliar esa mirada sobre los derechos y el cumplimiento del Acuerdo, que no puede ser sobre los mínimos, sino sobre los derechos como son. Entonces, ahí tenemos un acumulado de incumplimientos que viene de atrás, pero esperamos empezar a desatrasar muy prontamente.



También ha denunciado que en la Agencia y en otras entidades del sector los retrasos en la contratación de personal han generado dificultades...

​

Sí ha habido un retraso, pero no es tampoco el más grande. Por fortuna se ha podido cumplir con los compromisos fundamentales que se han trabajado en el marco de los proyectos. Sin embargo, ya hay un plan de avance en el proceso de contratación, y en eso estamos. Esperamos que a finales de mes ya estén contratadas las personas que venían haciendo las distintas tareas. Va a ser una contratación a cuatro meses, un poco pensando en la posibilidad de avanzar y evaluar el trabajo de la Agencia. Entonces, sí se ha retrasado un poco el tema de la contratación, pero no hemos tenido impactos significativos en ese proceso.



Le puede interesa: Barbosa se reunió con MinDefensa tras critica a decisión de proteger a fiscales



Ahora que el Alto Comisionado está entregado de lleno a las negociaciones con el ELN y otros grupos armados, ¿cómo se ha definido la ‘arquitectura’ de la Paz entre las distintas entidades del sector?

​

Lo que hubo fue una reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, en donde el Alto Comisionado para la Paz también quedó encargado de todo el proceso de implementación de los Acuerdos. Para eso se creó la Unidad de Implementación, a cargo de Gloria Cuartas, y con ella estamos articulando y coordinando las acciones conjuntas entre las agencias y las entidades que tenemos mayor responsabilidad en el proceso de implementación, como la ARN, la Agencia de Renovación del Territorio, ARP, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, de tal manera que podamos hacer unos procesos de focalización más estratégicos para la transformación y el cumplimiento de los Acuerdos.



Entonces, ahí tenemos un equipo que está trabajando articuladamente en ese proceso de coordinación de Gloria Cuartas y toda la mayor disponibilidad de las cuatro personas que estamos trabajando en ese proceso de implementación, para que rápidamente podamos cumplir a cabalidad con lo que se ha pactado en La Habana.



¿Pero, en estos momentos, cómo está la atención a la población de excombatientes?

​

Estamos estudiando realizar un programa este año de programa de reincorporación que aborde de manera mucho más integral la atención a los firmantes. Por ahora, lo que hay es una renta básica o un apoyo mensual equivalente al 90 % del salario mínimo, se trabaja también sobre la previsión de víveres al interior de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, se tiene también algunos proyectos productivos, algunas iniciativas individuales de proyectos productivos con ocho millones de pesos que se les entrega a los firmantes, o los proyectos productivos colectivos, que es parte de lo que en este nuevo enfoque queremos promover, porque creemos que tienen mayores niveles de sostenibilidad que los individuales.



También hay algunos procesos en términos de oferta institucional para temas de salud y educación, entonces, creemos que hay una ruta que necesitamos volver un programa de manera más integral, que garantice, por ejemplo, avanzar más rápidamente en el acceso a tierras y viviendas, que es otro elemento importante en el tema de la reincorporación comunitaria, en el enfoque de género. Es decir, hay varios retos que tenemos por delante, pero ya hemos iniciado la ruta de trabajo para implementarlos.



Le puede interesar: Avanza el proyecto para reglamentar la legalización del cannabis



Al final del Gobierno anterior se conocieron casos de corrupción con dineros para la Paz. ¿Eso ha afectado el desarrollo de las funciones de la Agencia y de la implementación del Acuerdo de Paz?

​

Sería irresponsable de mi parte decir que en la Agencia hemos encontrado temas de corrupción. En el empalme seguimos vigilantes y estamos trabajando, pero llevo poco más de diez días, así que no me atrevería a decir que hay procesos de corrupción, no los hemos encontrado aún. Pero, sin duda, todo lo que se vivió el año pasado en términos de recursos perdidos para el tema de la Paz afecta posiblemente todos los procesos que adelantamos para el cumplimiento de los Acuerdos.