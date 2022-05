"Quienes se han ido no tenían significancia política": Fajardo por pérdida de apoyos

El candidato presidencial Sergio Fajardo se refirió este viernes a los apoyos políticos que en los últimos días ha perdido y aseguró que, aunque las encuestas dicen lo contrario, él no se siente afectado por estas pérdidas.



Teniendo en cuenta que varias personas de su mismo movimiento político decidieron dejar de acompañarlo para apoyar a Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, el Candidato de la Centro Esperanza manifestó que le da poca importancia a quienes "abandonaron el barco" porque, según dijo, quienes siguen con él no lo hacen estando obligados.

Al respecto, Fajardo comentó que quienes decidieron no continuar en su campaña presidencial no son "individuos que aporten". Además, en diálogo con Blu Radio, recalcó que cuando una personas es obligada a estar junto a un candidato que no es de su gusto o ideología, entonces no consigue votos.



"Esas personas que se han ido no tenían una significación política en términos electorales y de votos, porque pasa muchas veces que están ahí sentados porque les toca, pero no por convicción, porque al que le toca no consigue un voto", mencionó el exalcalde de Medellín.