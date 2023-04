¿Qué tan afectado se ha visto el Gobierno por las polémicas que rondan a Gustavo Petro?

Desde que se posesionó, el 7 de agosto del año pasado, el presidente Gustavo Petro ha estado en el medio de las controversias, la primera de ellas fue hacer llevar la espada de Bolívar a su toma de juramento y de ahí en adelante se ha visto en el centro de las críticas por incumplirle citas a magistrados, alcaldes, gobernadores y hasta expresidentes, o por sus cruces de trinos con periodistas acerca de su gestión.



Petro no es un mandatario que suela rehuir el debate, por el contrario, en cierta forma su carrera política se ha nutrido de él, pero algunas de las polémicas que ha afrontado en el comienzo del mandato han afectado su administración.



Desde temas de fondo, como la reforma a la salud o la transición energética hasta otros más anecdóticos como su impuntualidad o su disputa a través de Twitter con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pasando por temas personales muy delicados como el escándalo que involucra a su hijo mayor Nicolás.



Al respecto, el analista político de la Universidad Central Jorge Luis Yarce indica que “son muchas las situaciones que han señalado al Gobierno de Gustavo Petro desde sus inicios en estos ocho meses y que han socavado su imagen, presencia, autoridad y gobernabilidad. Uno de los efectos evidentes es el descenso drástico de su popularidad”.



Agrega que otro efecto que ha generado esa pérdida de favorabilidad “son los impactos en la economía, porque si bien están relacionados con fenómenos externos al sistema colombiano, hay que reconocerle su participación en la espiral de caída que ha tenido nuestra moneda”.



Y continúa: "El último gran elemento que definitivamente es el resultado de todos estos escándalos es la pérdida de las mayorías legislativas, algo importante debió haber jugado este fenómeno en el ejercicio del apoyo en el Congreso, además de haber presionado o haber dado lugar al retiro de los apoyos de los partidos Conservador, Liberal y la U".



A su vez, el politólogo Alejandro Echeverry observa que una de las situaciones que no han sido favorables para el Gobierno es “la forma en la que ha manejado las crisis con su gabinete, ya que Petro, como máxima autoridad, debe poner la casa en orden, pero no lo ha logrado y la forma como sacó a tres de sus ministros muestra un talante poco democrático”.



Añade que “uno de los grandes desaciertos es toda la escogencia del cuerpo diplomático. Petro ha fallado enormemente y demuestra que, una vez más, la diplomacia en Colombia se maneja desde la burocracia y el pago de favores”.