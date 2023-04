"No tenemos la mayoría en el Congreso": Petro habló sobre el riesgo que corren las reformas

En entrevista con el programa de radio La Pizarra, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al trámite que surten las reformas a la salud, la laboral y la pensional de su Gobierno en el Congreso de la República.



El mandatario colombiano reconoció que actualmente su Gobierno no tiene las mayorías en el legislativo, por lo tanto, manifestó que no podría garantizar que las reformas sean aprobadas en el Congreso.



“Nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso, el parlamento logrado y ahí viene la primera dificultad es construir una coalición mayoritaria en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional”, explicó Petro.



Y reiteró el presidente: “No podría yo asegurar en este momento que las vamos a pasar, estamos exactamente en ese momento de la discusión y el debate nacional”.



El mandatario colombiano aseguró que muchos de los temas y modificaciones que incluyen las reformas no podrán modificarse.



“Eso genera una dinámica un poco de conservación, no me ha disgustado mucho porque en realidad hay cosas que hay que conservar, el radicalismo en sí mismo puede llevar a errores y ya uno metido en la tesis de la reforma, de ser reformista, en esa tensión, una reforma mantiene cosas del pasado y obviamente provoca una ruptura hacia el futuro”, explicó Petro.



El presidente además manifestó que “si se aprueban, y estamos en ese proceso difícil, si se aprueban, a superar el modelo neoliberal en Colombia desde el punto de vista del papel del Estado y de los derechos ciudadanos, eso no es superar el capitalismo”.



Finalmente, el mandatario colombiano aseguró que los colombianos que apoyan sus reformas deben movilizarse aún más en las calles del país.



“El pueblo ha mantenido una mayoría conmigo, aún le falta movilizarse más, yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza, Colombia tiene una experiencia balbuceante en organización popular”, concluyó Petro.