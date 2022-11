"Que les vaya bien sin caer en la ingenuidad": Duque sobre diálogos con el ELN

En medio del lanzamiento del libro ‘Duque su Presidencia’, el expresidente de Colombia Iván Duque Márquez, se refirió a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de reanudar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



El exmandatario reveló algunos de los motivos por los que él decidió no continuar las conversaciones con la guerrilla.



“Para mi propia reflexión y la que tuvimos con los compañeros es que nosotros no podíamos abrir nuevamente una compuerta donde desde el Gobierno se hablara de paz y se tolerarán actos de vandalismo”, expresó Duque.



El expresidente Duque además contó que en el evento del acto de posesión del presidente de México, Andrés Manuel Obrador, recibió un sobre de papel con un mensaje proveniente de Cuba y que le había enviado el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en donde le manifestaron su intención de reanudar los diálogos y comenzar un proceso.



Duque manifestó que mientras evaluaba el mensaje con su equipo en temas de paz, el ELN hizo el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander en donde fallecieron 22 jóvenes estudiantes que aspiraban a ocupar cargos en las Fuerzas Militares.



“Si se va a abrir la posibilidad de conversación, que esté representada la sociedad colombiana, las distintas formas de pensamiento de la sociedad colombiana porque lo peor que le puedo haber pasado a Colombia es haber convertido la paz en un asunto electoral para dividir a la sociedad entre amigos y enemigos de la paz, todos hoy tenemos que construirla, tiene que ser un gran consenso nacional, pero eso me lleva a decir lo siguiente: no se puede tolerar actos de terrorismo, secuestros y asesinatos, mientras se habla de paz”, expresó Duque.



Frente a la presencia del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, en la mesa de negociación, el expresidente Duque reiteró que más allá de la presencia personal en la mesa negociadora, es importante que haya presencia de los colombianos.



“Más que la persona, me parece importante que la sociedad colombiana esté presente. Las víctimas tienen que estar, tienen que estar ahí sobre todo el sector minero energético, el sector ambiental en Colombia, la mujer colombiana porque es un grupo que se ha caracterizado por pisotear, por destruir la convicción de la mujer”, expresó Duque.



Y agregó: “Yo deseo que les vaya bien, pero que les vaya bien sin caer en la ingenuidad en las mesas de conversación mientras el ELN sigue lacerando el pueblo colombiano”. Además Duque aseguró que también debe haber coherencia en el sector ganadero que se ha visto afectado por el conflicto armado.



Finalmente, el expresidente Duque afirmó que en su Gobierno nunca hubo ataques personales.



“Jamás utilizamos el poder presidencial para agredir, y yo invito a cualquier persona que haga el examen a las afirmaciones, comentarios y discursos, yo nunca hice un ataque personal. Así hice política en el Congreso, así hice una campaña presidencial y así goberné (…) uno no se puede dejar llevar por emociones y gobernar solamente para un grupo de personas, ni mucho menos dividir la sociedad, así gobernamos todos los días”, afirmó Duque.