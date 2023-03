¿Qué es lo que propone la propuesta de reforma de salud presentada por Vargas Lleras?

“Alejandro Gaviria nunca debió haberse retirado de la Universidad de Los Andes, ni haber sido candidato presidencial, ni mucho menos haber sido parte de este gabinete”.



Así se pronunció el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, a propósito de las críticas que el ahora exministro de Educación hizo públicamente sobre el proyecto de reforma a la salud que el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso.



Precisamente el jefe natural del partido Cambio Radical volvió a dar declaraciones a los medios de comunicación porque el pasado martes lideró la radicación ante la secretaría del Legislativo de otra propuesta para modificar la prestación del vital servicio para los colombianos.



Le puede interesar: Fiscal Barbosa destapó 'mico'en la reforma a la justicia e hizo observaciones



“No hay nada más urgente para una familia que su atención en salud. Las cifras son alarmantes, de cada 100 colombianos, 90 consultan con regularidad a un médico”, manifestó ayer el exvicepresidente con respecto a la necesidad de atender ese sector.



Incluso, durante la presentación del proyecto destacó que “compartimos con la opinión pública y con el Gobierno Petro algunos aspectos, porque todos reconocemos que la atención primaria y los servicios básicos merecen ser fortalecidos. Hemos luchado contra la tercerización de los médicos, no creemos en la afectación de los derechos labores y creemos en la formación de cinco mil nuevos especialistas en el corto plazo”.



Pero insistió en que “no se puede acabar el sistema de aseguramiento porque el 98 % de los colombianos estamos allí. La gestión de riesgos de las EPS no se puede acabar. Tampoco se puede acabar la red de atención de servicios de las EPS que están operando correctamente. Eso sería un gran error. Creemos en que debemos avanzar en la dignificación de los servicios, en que las EPS cumplen una misión que debe continuar”.



Le puede interesar: "No siga imponiendo sus reformas a la fuerza": dura réplica de la oposición al presidente Petro



De igual forma, con respecto a la iniciativa propuesta por Cambio Radical aseguró que “lo que nosotros pretendemos es tener un sistema robusto, que cada día preste un mejor servicio, no destruyéndolo, no poniendo en riesgo un sistema que recibe el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos, no es destruyendo sino construyendo”.



También dijo que su proyecto tiene coincidencias en al menos siete objetivos con lo planteado por el articulado presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, “pero advertimos grandes riesgos, a lo cual nuestra iniciativa ofrece grandes soluciones”.



“Llegó un momento en que cada alcalde de Colombia quería montar su propia EPS, fue así como el país tuvo que soportar todo un desangre”, aseguró ayer Vargas Lleras en declaraciones a Caracol Radio, en donde siguió haciendo observaciones sobre lo que ha propuesto el Gobierno Nacional.



Sostuvo igualmente que “no es raro que más del 80 % de los colombianos defiendan el actual sistema, pero lo que no podemos es avanzar en destruirlo todo, en asumir riesgos descomunales” y anotó que “sorprende ver que le pretenden adjudicar todas las tareas a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Pretender que la Adres se vuelva el banco del sistema de salud, sería un desastre”.



Le puede interesar: Defensoría presentará propuestas a la reforma a salud que recogió en diálogos



“Todos reconocemos que la atención primaria en Colombia y los servicios básicos en el primer nivel deben ser fortalecidos, todos creemos en una atención preventiva, por eso propusimos introducir el concepto del médico de familia como una primera puerta de ingreso al sistema”, comentó.



Pero Vargas Lleras también cuestionó al exmandatario Álvaro Uribe: “Sorprende su pasividad, no se entiende cómo, frente a semejante cambio de modelo y al cúmulo de estas renuncias que se anuncian, no tenga una posición bastante más crítica”.