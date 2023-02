“Putin no tiene interés en una negociación real”: excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo

Exponer las mentiras del presidente de Ruisa, Vladimir Putin, y animar a los ucranianos a que sigan resistiendo. Esos son los propósitos de la iniciativa Aguanta Ucrania, liderada por el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo.



¿Cómo surgió la idea de la iniciativa Aguanta Ucrania?

​

A mediados del año pasado llamé a Francisco Samper, con quien había hecho campañas en el pasado, y le dije: “Armemos algo, Putin se está saliendo con la suya con el cuento de que Ucrania no es más que un peón de Occidente y que él es víctima de una agresión. Cuando es exactamente al revés: él es el agresor, él es el invasor. América Latina no puede seguir callada ante eso”. Francisco llamó a un grupo de creativos amigos en todo el continente y montamos un concepto: ¡Aguanta Ucrania! Es en realidad un espacio para que los latinoamericanos podamos tener voz. Lo presentamos en Cartagena y rápidamente se unieron muchos de los principales escritores de Colombia y de la región: Juan Gabriel Vásquez, Lydia Cacho, Héctor Abad Faciolince, Gioconda Belli, Leonardo Padura, Pilar Quintana, Alonso Cueto, Pablo Simonetti. Ya son más de 60 los testimonios de escritores, cineastas y músicos que han protestado contra la invasión. Están todos en nuestra cuenta de Instagram #Aguantaucrania.



¿Y qué esperan lograr?

​

Primero, que los ucranianos no se sientan solos. Que sepan que, por lejos que estemos los latinoamericanos, los estamos acompañando. En momentos tan angustiosos, toda voz cuenta. Y segundo, exponer las mentiras de Putin y animar a los ucranianos a que sigan resistiendo. La pelea de ellos es la pelea de todos. Si se le permite a un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que debería estar salvaguardando el orden internacional y que es además una potencia nuclear, que impunemente invada y conquiste a su vecino, no hay norma que cuente y todos quedamos desprotegidos.



¿Qué significa que sea un colombiano esté al frente de ella?

​

Colombia se ha beneficiado como pocos de la simpatía y el apoyo internacional. Sin la vigilancia de la comunidad internacional, sencillamente se habría hundido el proceso de paz. Es nuestro turno de devolverle algo al mundo. En todo caso, somos solo unos facilitadores. Este movimiento le pertenece realmente a todos los que han alzado su voz: a los escritores, pero también a mucha gente del común. Queremos que más y más jóvenes se unan, subiendo un breve video de condena la invasión a cualquier red con el hashtag #Aguantaucrania. Los ucranianos nos están oyendo.



¿Hay algún mensaje que lo haya conmovido especialmente?

​

La verdad, todos. Le menciono dos, de dos mujeres. Verónica Murguía, una escritora de cuentos infantiles mexicana, con la voz más dulce llama las cosas por su nombre y dice lo que hay que decir: que esto no tiene ninguna justificación. Es eso, volver al sentido común, no dejarnos enredar en la retórica de la geopolítica. Y otro mensaje de Katrina Palanska, una ucraniana que en perfecto español agradece de forma muy emotiva al movimiento. Ya le dije, cada voz cuenta.



¿Y como excomisionado de Paz qué posibilidades ve para una negociación?

​

Lo único que le puedo decir es que para negociar hay que tener condiciones, y Putin no tiene ningún interés en una negociación real. Por eso es tan importante que se unan todas las voces en contra de la invasión, para que Rusia entienda que la única salida del callejón en el que metió a Rusia es salirse de Ucrania.



Expertos en el tema aseguran que el escenario más probable es que la guerra se extienda en el tiempo...

​

Así es. El elemento central de esta crisis es el tiempo. Putin lo está usando en contra de Ucrania, pretende que el resto del mundo se canse y que todos olvidemos lo que está pasando. No lo vamos a hacer y por eso nos estamos movilizando. Mientras más voces se unan en todas partes condenando esta bárbara invasión, más rápido termina.