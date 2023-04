Proyecto que busca reducir receso legislativo de los congresistas avanza en el Congreso

El proyecto que busca reducir el receso legislativo de los congresistas sigue avanzando en el Congreso de la República. Tanto así que este martes fue aprobado en quinto debate en la Comisión Primera del Senado.



De acuerdo con lo detallado por los senadores y representantes del partido Cambio Radical, de quien es iniciativa el proyecto, con este se busca que el segundo periodo de sesiones del Congreso inicie el 16 de febrero y no el 16 de marzo, como actualmente lo contempla la Constitución.



Lea además: Proyecto de ley que prohíbe el fracking fue aprobado en segundo debate en el Senado



Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa destacó que de aprobarse por completo la iniciativa, esta se traducirá en dos meses más de sesiones para que no solo haya mayor control político al Gobierno de turno, sino también más tiempo para tramitar iniciativas.



Por lo cual, el congresista vallecaucano propuso que las "iniciativas no solo sean del Congreso, sino también que se puedan discutir iniciativas ciudadanas" y dejó como constancia de que no existan excepciones para discutir proyectos de reforma constitucional y leyes estatutarias durante ese período.



Lea también: Congreso aprobó acuerdo de transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela



El senador David Luna, por su parte, planteó que con este proyecto no solo se quieren reducir los privilegios de los congresistas, sino que también "haya más control político al gobierno de turno y para que los ciudadanos puedan aprovechar la iniciativa de presentar leyes en un periodo de tiempo mayor".



Cabe resaltar que a este acto legislativo le quedan 3 debates más en el Congreso, esto teniendo en cuenta que es un acto legislativo que para ser avalado debe superar en total 8 más.