Congreso aprobó acuerdo de transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela 

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó, en tercer debate y de manera unánime, el proyecto de ley a través del cual se ratifica el Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y de Pasajeros por Carretera entre Colombia y Venezuela.



El objetivo es crear un marco jurídico que dé seguridad al sector del transporte de ambos países para la entrada y salida de mercancías, al igual que a los ciudadanos a ambos lados de las fronteras.



Lea además: "No se puede aceptar la totalidad de las propuestas": Petro a la U y Conservadores por no apoyar reforma



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, intervino en el espacio y agradeció a los representantes el trámite de la iniciativa. Umaña destacó la importancia del Acuerdo, esto por la agenda que tienen los dos países para el restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales, que se ha consolidado con la reapertura de los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, en el departamento de Norte de Santander.



El jefe de la Cartera señaló que quieren generar un proceso de integración en la región que fomente el comercio entra ambos países. "Buscamos garantizar un proceso de integración económica en el que se salvaguarde la seguridad de todos los actores involucrados, se amplíe la conexión terrestre de los mercados y se expanda el comercio de la región, pensando especialmente en la población de los territorios fronterizos, que será la principal beneficiada en términos económicos y sociales", dijo.



El Acuerdo firmado establece que el transportador deberá ser persona jurídica, constituida en alguno de los dos países. Además, el servicio de transporte sólo se podrá prestar por los pasos autorizados; que se podrán homologar los documentos para la operación de transporte terrestre. Las autoridades migratorias autorizarán el ingreso, permanencia y salida de los pasajeros al país respectivo con la presentación del pasaporte válido y vigente con respecto al respectivo visado cuando la condición regular o nacional lo amerite y la tarjeta migratoria con el respectivo sello migratorio.



El documento también contempla que las autoridades y organismos nacionales terrestres de los dos países deberán diseñar e implementar un sistema automatizado para llevar el registro de los transportadores y los vehículos autorizados. Cabe resaltar que una vez el transportador ha sido autorizado por su Estado de origen deberá solicitar, en un lapso no mayor a 60 días, ante la autoridad u organismo nacional competente del otro país el Permiso Complementario de Prestación del Servicio.



Tal como lo establece el protocolo legislativo, el proyecto de ley pasará ahora a la plenaria de la Cámara de Representantes para su aprobación final en el Congreso de la República.



Lea también: "Es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria": Petro sobre reforma a la salud



Esto es importante pues el comercio total entre los dos países, por todos los medios de transporte y por los diferentes pasos, alcanzó en enero de este año US$47,4 millones, con un aumento de 42,7% con relación al mismo mes del año 2022.



Al tomar en cuenta solo el paso por los tres puentes fronterizos que comunican a los dos países por Norte de Santander, entre el 26 de septiembre de 2022, cuando se reabrieron los dos primeros, y hasta el 10 de marzo pasado, el comercio alcanzó un valor de US$70,5 millones.