Sin avanzar en su discusión, aplazaron debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes

Luego de un 'tiro y afloje' entre los congresistas que hacen parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el debate de la reforma a la salud no tuvo gran avance y se decidió aplazar. Por lo cual, el debate se citaría nuevamente para este miércoles.



La proposición de aplazar el debate del proyecto que impulsa el Gobierno fue aprobada con 12 votos a favor y 9 en contra. La decisión

de no continuar con el debate se dio debido a que se presentaron recusaciones en contra de los integrantes de la Comisión Séptima, las cuales deberán ser resueltas por la Comisión de Ética de la Cámara.



Le puede interesar: "No se puede aceptar la totalidad de las propuestas": Petro a la U y Conservadores por no apoyar reforma



Según se indicó, la razón para recusar a varios congresistas es que en algunos concurren interés directo, personal y familiar, en la decisión que se tome sobre el proyecto de ley de reforma a la salud.



"Respetamos las decisiones del Congreso y seguimos adelante”, aseguró la ministra de Salud, Carolina Corcho, luego de que fuera aplazado el debate de la reforma.