"Es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria": Petro sobre reforma a la salud 

Desde San Francisco, Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso de la República.



El mandatario colombiano aseguró que de la aprobación del articulado depende la coalición mayoritaria del ejecutivo.



“Comienza el debate como estábamos esperando ya desde varias semanas hace, indudablemente es la prueba de fuego de la coalición mayoritaria. Son las reformas fundamentales que aplica el programa de Gobierno que el pueblo eligió”, explicó el mandatario en declaraciones.



Y reiteró Petro: “La coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió. En esa medida de eso depende la coalición mayoritaria”.



Además, el presidente Petro aseguró que los ejes principales de la reforma no se podrían modificar, o sino el articulado no tendría sentido.



“Hay unos ejes fundamentales sin los cuales la reforma no tendría sentido y es que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, de traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo, de ineficiencia en la salud de los colombianos, de su derecho, no solamente a tener un carné, sino acceder a los servicios que la ciencia tiene disponible”, explicó Petro.



En medio de las declaraciones del presidente en Estados Unidos, los Partidos Conservador y de La U anunciaron que no apoyarán la reforma que comienza su trámite este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



“Por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de NO apoyar el texto de reforma a la salud como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentados por nuestras colectividades”, informaron las colectividades en un comunicado.