Proyecto de ley que prohíbe el fracking fue aprobado en segundo debate en el Senado

Con 62 votos a favor y 9 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país, como también la exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.



El proyecto tuvo como ponente a la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien resaltó la inconveniencia de que el país permita esta práctica, que ha traído consigo graves impactos sobre el ambiente y las diversas formas de vida en distintas regiones del mundo.



Según Hernández, esta actividad tiene varios efectos negativos en el ambiente, como el excesivo uso de agua, contaminación de acuíferos (agua subterránea), emisión de gases de efecto invernadero, degradación ambiental a perpetuidad, posible amenaza sísmica y afectaciones a la salud. De allí que resaltó este gran logro alcanzado en el Congreso.



La senadora señaló que “el respaldo a esta propuesta de la ciudadanía que hemos impulsado desde el año pasado en la Comisión V del Senado y que cumple con uno de los compromisos de campaña del presidente Gustavo Petro, es un hecho muy importante en el camino de que Colombia se convierta en una potencia mundial de la vida y un país líder en el ámbito latinoamericano frente a la transición energética que es, ni más ni menos, lo que definirá el futuro mismo de la humanidad en los próximos años”.



Precisó que si bien es cierto que el país hoy obtiene regalías del sector petrolero y minero energético, esta determinación no tiene NINGÚN impacto fiscal pues la explotación con fracking NO está incluida en el marco fiscal de corto y mediano plazo.



La senadora hizo un llamado a la ciudadanía para que siga acompañando esta iniciativa legislativa a fin de que se surta el trámite restante con miras a convertirse en Ley de la República.