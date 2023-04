Canciller reveló detalles de la reunión que tendrá Petro con la oposición venezolana 

Desde Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, se pronunció nuevamente frente a la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se desarrollará en Bogotá el próximo 25 de abril.



El Canciller manifestó que muchos países desean que la situación en Venezuela se normalice entre el Gobierno y la oposición. “Todo el mundo quiere que se normalice la situación, el primero que yo he encontrado es al presidente Maduro, reglas del juego iguales para todo el mundo y nos vamos a unas elecciones libres”, explicó Leyva.



Y aseguró que: “Se trata de conciliar intereses para que se pueda ir adelante en unas elecciones libres, tema en el cual está muy interesado Estados Unidos”.



Lea además: Congreso aprobó acuerdo de transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela



Frente a la reunión que se sostendrá con los partidos de oposición venezolanos, Leyva manifestó que estos encuentros se dividirán en dos días, el viernes 21 y sábado 22 de abril.



“Se va a hablar con los partidos de oposición venezolanos y se hace en dos tiempos diferentes porque no todos funcionan de igual manera, a todos los partidos de oposición se les va a garantizar lo que vamos a hacer el 25 en cabeza del presidente que es abrir oportunidades para todos los sectores”, explicó Leyva.



El canciller también manifestó que “son dos días porque hemos visto que no es fácil ponerlos de acuerdo aún para que vayan todos en un solo día, se abren las vías para que sean tantas reuniones como sean necesarias porque estamos buscando entendimiento entre las partes”.



Finalmente, Leyva afirmó que uno de los principales intereses del encuentro es que existan garantías reales para las elecciones venezolanas que se harán en el 2024.



Lea también: Sin avanzar en su discusión, aplazaron debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes



“Lo que tiene que haber son garantías, las garantías para que haya unas elecciones limpias, libres, en iguales circunstancias, naturalmente hay que atender algunas cosas porque ha habido pugnacidad, ha habido hechos en Venezuela, situaciones difíciles (…) se trata de armonizar, unir reglas del juego”, concluyó Leyva.



El canciller Leyva se encuentra en Washington debido a que será uno de los ministros que acompañará al presidente Gustavo Petro en su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.