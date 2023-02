"Prevalecieron las exigencias de Corcho": César Gaviria ante salida del ministro Gaviria

Desconcertado se declaró este martes el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, ante la salida de Alejandro Gaviria del ministerio de Educación, en lo que ha sido considerado como una consecuencia a su postura frente a la reforma a la salud presentada al Congreso por el Gobierno Nacional.



Al respecto, el jefe de los liberales manifestó que Alejandro Gaviria era uno de los ministros más preparados, en educación y salud, del gabinete de Gustavo Petro. Incluso, el exmandatario aseguró que no descarta el hecho de que el ahora exministro de Educación haya sido reemplazado porque la ministra de Salud, Carolina Corcho, no acepta críticas a su proyecto de reforma.



"Sin duda la persona mas preparada, con más experiencia y que mejor conoce el sistema de salud de Colombia y en educación", indicó el exmandatario al tiempo que advirtió que si bien "los ministros son de libre nombramiento y remoción del Presidente, me asiste el temor de que lo que terminó prevaleciendo fueron las exigencias de la ministra Corcho".



Pero sus declaraciones frente a Corcho no quedaron ahí, sino que el expresidente fue tajante y aseguró que a lo "largo del proceso de discusión de la reforma de la salud ha sido intolerante, no acepta las críticas, ni las ideas diferentes. Le debió parecer terriblemente ofensivo el hecho de que se filtrara un documento que efectivamente existía".



El jefe liberal sostuvo también en su declaración que "no entendemos aún cómo nos lanzaron a la discusión de una reforma de la salud sin hablar con el Ministro de Hacienda, ni preguntar si los recursos para la monstruosa maquinaria burocrática del proyecto gubernamental estaban disponibles".



Gaviria, además, dijo que la ministra Corcho "considera que su proyecto es perfecto y que no puede aceptar critica alguna. La capacidad de la ministra para escuchar es mínima. Ella considera que cualquier propuesta de cambio al proyecto es inaceptable. Ni siquiera si proviene del ministro de Hacienda o del exministro de Salud".



Finalmente, el líder político reiteró que el liberalismo está presto a que se pueda construir una reforma de forma conjunta, "que sea fruto de un amplio debate entre el Gobierno y otros partidos, que compartimos la necesidad de hacerle cambios al actual Sistema de Salud, que hemos encontrado ideas muy útiles en el proyecto Petro y que confiamos que esta pueda ser una iniciativa que respete y valore ideas distintas a las de la ministra Corcho de quien solo conocemos su intemperancia".