Presidente Petro continúa posesionando a los  funcionarios de su Gobierno

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, continuó posesionando a los funcionarios que conformarán su Gobierno durante los próximos años.



En la Casa de Nariño, el presidente Petro posesionó, en una primera ceremonia, al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González; al consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco; a la consejera para la Juventud, Gabriela Posso; al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova y al director de Función Pública, Cesar Augusto Manrique.



También fueron posesionados la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.



“Hay cambio si la juventud se pone al frente y este Gobierno del cambio entonces debe poner la juventud al frente, pero ¿Cómo se pone al frente?, ¿en qué procesos sociales?, luchas que hay que librar, en qué espacios administrativos, cómo lograr que la juventud colombiana tenga poder”, aseguró Petro respecto a la Consejería de Juventud.



De forma particular y como ocurrió en la celebración del triunfo de las elecciones de Petro, Jenny Alejandra Medina, mamá del joven fallecido Dilan Cruz, participó en el evento y aseguró que confían en que el Gobierno del presidente Petro no perseguirá ni atacará a los jóvenes, esto en compañía de otro familiar de otro joven fallecido.



Al término de la posesión colectiva, el presidente Petro se trasladó a otro salón de la Casa de Nariño y posesionó al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.



Durante el encuentro el presidente encargó al exsenador de restablecer las relaciones diplomáticas con el vecino país, principalmente para nuevamente fortalecer el comercio.



“Ya vendrán los problemas, así que habrá que afrontarlos en su debido momento. Embajador, vaya usted y mire a ver cómo está la casa de Colombia allá, hay Consulados que hay que llenar, hemos hablado de personas de carrera diplomática, hay que reparar los daños en las casas y hay que reparar los daños en los corazones”, afirmó Petro.