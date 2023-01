Presidente Petro aseguró que no entregará armas rusas para enviar a Ucrania

Desde Buenos Aires, Argentina, el presidente Gustavo Petro confirmó que Estados Unidos le solicitó entregar las armas rusas que tuviera en su poder para ser trasladadas y entregadas a Ucrania, pero él se negó, esto asegurando que su Gobierno es de paz.



“Colombia, en los años que han pasado, no en mi Gobierno, compró material de guerra ruso, helicópteros, etcétera, para sus propios fines al interior del país, ese material está ahí, tiene problemas de sostenimiento porque la asistencia ahora es imposible para arreglar, para cambiar partes”, expresó Petro sobre las armas rusas en territorio colombiano.



El ´Presidente aseguró que la petición se la hizo la general del Ejército Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y otros funcionarios del Gobierno norteamericano, quienes le solicitaron entregar el armamento ruso.



“Yo le dije que nuestra constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz, y así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra”, expresó Petro.



Y agregó: “No significa que no estemos preocupados por una agresión (…) la agresión debe ser un delito internacional, América Latina en vez de estar jugando a ver en cuál bloque militar queda, si el ruso, u Otan, o etcétera, lo que debe exigir antes que nada es la paz, que se construyan los diálogos pertinentes en los escenarios pertinentes para que esa guerra se acabe, no estamos con ninguno, estamos con la paz".



Las declaraciones del Presidente se dan en medio de su participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).