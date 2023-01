Presidente Petro aceptó renuncia de Belizza Ruiz, viceministra de Minas 

Mediante el decreto 0120 del 27 de enero, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza. Así mismo, designó como encargado a Cristian Andrés Díaz Durán.



La saliente viceministra de Energía, quien había presentado su renuncia hace un par de semanas, afirmó en Caracol Radio este jueves, refiriéndose al informe presentado por la ministra Irene Vélez en que se asegura que Colombia tiene gas garantizado hasta 2037, que “es imposible manifestar inconformidad con un documento que no se conoce. El documento lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter. (...) No es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca paso por mi despacho”.



Subrayó además que su nombre se debe retirar del informe, pues sostiene que no participó en la elaboración ni en la revisión “porque nunca hubo una comunicación formal por parte de la ministra”.



Y agrega que Irene Vélez envía a sus asesores a hacer informes sin pasar por las direcciones que tienen los temas a cargo: “Sale un documento sin ni siquiera haber sido presentado para su corrección, aunque sea de redacción, porque también tienen ese tipo de errores”.



Entre tanto, en carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, con fecha de este miércoles 25 de enero, las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía, le solicitaron al jefe de Estado que aceptara la carta de renuncia de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz.



Los presidentes y directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, el Ipse, el Servicio Geológico Colombiano y la Upme argumentaron que “es difícil trabajar con la funcionaria (con Belizza Ruiz)”.



Desde mediados de diciembre la relación con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, era insostenible. Diferencias de criterios en temas regulatorios, que especialmente tienen que ver con ciertas modificaciones en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que Vélez quería emprender y a las que se oponía vehementemente Ruiz, fueron la gota que rebosó la copa.